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9 июня 2017, 14:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Дмитрий Кириченко вошел в штаб нового главного тренера «Ростова» Леонида Кучука

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб нового главного тренера «Ростова» Леонида Кучука, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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В пятницу «Ростов» объявил о подписании контракта с Кучуком. В тренерский штаб специалиста, помимо Кириченко, войдут тренер по физподготовке Виталий Милютин, тренер Сергей Клещенко, тренер по тактике Иван Федык и Евгений Иванов, который будет работать с вратарями.

Ранее пост вице-президента-тренера «Ростова» покинул Курбан Бердыев, который возглавит казанский «Рубин». Главным тренером «Ростова» был Иван Данильянц, который в сентябре заявлял, что фактически рулевым команды является Кириченко.

«Ростов» в минувшем сезоне занял шестое место в чемпионате России.

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