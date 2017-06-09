Дмитрий Кириченко вошел в штаб нового главного тренера «Ростова» Леонида Кучука
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб нового главного тренера «Ростова» Леонида Кучука, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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В пятницу «Ростов» объявил о подписании контракта с Кучуком. В тренерский штаб специалиста, помимо Кириченко, войдут тренер по физподготовке Виталий Милютин, тренер Сергей Клещенко, тренер по тактике Иван Федык и Евгений Иванов, который будет работать с вратарями.
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