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9 июня 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кучук — новый главный тренер «Ростова»

Белорусский специалист Леонид Кучук назначен на пост главного тренера «Ростова».

Белорусский специалист Леонид <span class=error>Кучук</span> назначен на пост главного тренера Ростова. Увеличить
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Об этом говорится на официальном сайте клуба. Договор с 57-летним тренером подписан по системе «1+1».

Помогать Леониду Кучуку в «Ростове» будут Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер), Дмитрий Кириченко (тренер).

Напомним, что Кириченко входил в тренерский штаб бывшего главного тренера Курбана Бердыева, который 9 июня был представлен в качестве главного тренера «Рубина».

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