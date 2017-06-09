Болельщики «Зенита» признали Данни лучшим игроком сезона-2016/17

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По итогам голосования лучшим игроком бы признан полузащитник Мигел Данни, который набрал наибольшее количество голосов — 35,2%. Второе место занял Андрей Лунёв (22,1%), третье — Жулиано (20,5%), сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Португалец пропустил первую половину сезона, восстанавливаясь после разрыва крестообразных связок, и первый официальный матч провёл 16 февраля в Лиге Европы, выйдя на замену в гостевой игре против «Андерлехта».



В весенней части РФПЛ Данни провёл 12 игр, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.