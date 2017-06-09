Флегонтов: «СКА-Хабаровск» начнет сезон в РФПЛ с главным тренером Поддубским

«СКА-Хабаровск» по итогам завершившегося сезона впервые в истории пробился в РФПЛ. Поддубский являлся исполняющим обязанности главного тренера.

«Нового тренера у “СКА-Хабаровск” не будет. Попечительский совет клуба принял решение назначить Алексей Николаевича Поддубского главным тренером, я как гендиректор это решение исполняю. Алексей Николаевич у нас главный тренер, — сказал Флегонтов по телефону. — Селекция любит тишину, но усиление у клуба будет. Мы прекрасно понимаем, что уровень РФПЛ — это не уровень ФНЛ, и нам надо усилиться. Задача на сезон — сохранить место в РФПЛ, на первом этапе цель сохранить команду в РФПЛ без стыковых матчей».

«СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал право на выступление в РФПЛ в стыковых матчах, одолев «Оренбург».