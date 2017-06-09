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9 июня 2017, 14:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Флегонтов: «СКА-Хабаровск» начнет сезон в РФПЛ с главным тренером Поддубским

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. «СКА-Хабаровск» начнет сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) с главным тренером Алексеем Поддубским, заявил «Р-Спорт» генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

«СКА-Хабаровск» по итогам завершившегося сезона впервые в истории пробился в РФПЛ. Поддубский являлся исполняющим обязанности главного тренера.

«Нового тренера у “СКА-Хабаровск” не будет. Попечительский совет клуба принял решение назначить Алексей Николаевича Поддубского главным тренером, я как гендиректор это решение исполняю. Алексей Николаевич у нас главный тренер, — сказал Флегонтов по телефону. — Селекция любит тишину, но усиление у клуба будет. Мы прекрасно понимаем, что уровень РФПЛ — это не уровень ФНЛ, и нам надо усилиться. Задача на сезон — сохранить место в РФПЛ, на первом этапе цель сохранить команду в РФПЛ без стыковых матчей».

«СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал право на выступление в РФПЛ в стыковых матчах, одолев «Оренбург».

СКА-Хабаровск
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Самым реальным местом начала сезона в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) для «СКА-Хабаровска» является Хабаровск, а не Химки, заявил «Р-Спорт» генеральный директор клуба Олег Флегонтов.
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