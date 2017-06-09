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9 июня 2017, 13:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА поздравил Слуцкого с назначением на пост главного тренера «Халл Сити»

Руководство московского ЦСКА поздравило бывшего наставника столичной команды Леонида Слуцкого с назначением на пост главного тренера.

Сообщение появилось на официальной странице «армейцев» в «Твиттере».

«Поздравляем Леонида Викторовича с назначением! Желаем больших успехов в Англии», — говорится в сообщении.

Под руководством Леонида Слуцкого «армейцы» выиграли три чемпионских трофея в РФПЛ, дважды Кубок России и Суперкубок. 46-летний специалист тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год.

Леонид Слуцкий прибудет в расположение английского клуба на следующей неделе и приступит к работе.

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