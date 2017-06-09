ЦСКА поздравил Слуцкого с назначением на пост главного тренера «Халл Сити»
Руководство московского ЦСКА поздравило бывшего наставника столичной команды Леонида Слуцкого с назначением на пост главного тренера.
Сообщение появилось на официальной странице «армейцев» в «Твиттере».
«Поздравляем Леонида Викторовича с назначением! Желаем больших успехов в Англии», — говорится в сообщении.
Под руководством Леонида Слуцкого «армейцы» выиграли три чемпионских трофея в РФПЛ, дважды Кубок России и Суперкубок. 46-летний специалист тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год.
Леонид Слуцкий прибудет в расположение английского клуба на следующей неделе и приступит к работе.
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