ЦСКА поздравил Слуцкого с назначением на пост главного тренера «Халл Сити»

Сообщение появилось на официальной странице «армейцев» в «Твиттере».

«Поздравляем Леонида Викторовича с назначением! Желаем больших успехов в Англии», — говорится в сообщении.

Под руководством Леонида Слуцкого «армейцы» выиграли три чемпионских трофея в РФПЛ, дважды Кубок России и Суперкубок. 46-летний специалист тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год.

Леонид Слуцкий прибудет в расположение английского клуба на следующей неделе и приступит к работе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Поздравляем Леонида Викторовича с назначением! Желаем больших успехов в Англии! ? <a href="https://t.co/fZmYRxYRDc">https://t.co/fZmYRxYRDc</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/873122278346706944">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>