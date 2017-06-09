Бердыев от «А» до «Я». Азбука жизни нового старого тренера «Рубина»

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А. Ашхабад.

Курбан Бердыев родился 25 августа 1952 года в Ашхабаде, столице Туркменской ССР. Здесь же получил образование, окончив Ашхабадский государственный техникум международного транспорта. Здесь же начинал играть в футбол. Пройдя школу «Строитель», закрепился в ашхабадском «Копетдаге», откуда и перебрался в ростовский СКА.

Б. «Барселона».

Наверное, самый главный матч в тренерской карьере Бердыева прошёл именно на «Камп Ноу» в октябре 2009 года. «Рубин» на групповой стадии Лиги чемпионов пожаловал в гости к лучшей команде мира на тот момент, не стушевался и одержал знаменательную для всего российского футбола победу. Тот гол Рязанцева с 30 метров, защитные редуты у штрафной Рыжикова и победный гол Гёкдениза каждый наблюдавший за тем зрелищем будет помнить ещё долго.

В. Вера.

Одно из главенствующих мест в жизни Бердыева занимает религия. Курбан Бекиевич — глубоко верующий мусульманин. Он старается регулярно совершать паломничества в Мекку, где, по его словам, чувствует непередаваемые ощущения, будто бы он отсутствует на Земле. Во время матча Бырдыев перебирает чётки, а после большой победы идёт в мечеть.

Г. «Генчербирлиги».

На старте тренерской карьеры по рекомендации Валерия Непомнящего Бердыев возглавил турецкий «Генчербирлиги», явного аутсайдера Суперлиги. Под руководством нового главного тренера команда выдала сильный сезон, заняв седьмое место. Руководство клуба пожелало, чтобы тренер без финансовых вложений вывел клуб в зону еврокубков. Бердыев заявил, что такое невозможно, за что был отправлен в отставку. После публичной критики от одного из членов совета директоров тут же уехал из Анкары.

Д. Дисциплина.

Дисциплина — основополагающий постулат Бердыева-тренера. Ни в одной из его команд не было ярко выраженных одиночек. Всякий коллектив под его руководством был сплочённым, единым механизмом, беспрекословно подчиняющимся воле своего тренера. Именно отточенная работа каждой детали этих механизмов позволяет не самым ярким командам Бердыева регулярно добиваться результатов.

Е. Еда.

Полезная информация для поваров на базе «Рубина», хотя они наверняка помнят предпочтения Бердыева.



«Долгое время мы жили в Джамбуле вместе, как братья, — рассказывает Бахтияр Байсеитов, друг и коллега Бердыева, работавший с ним в “Кайрате”. — А моя жена постоянно спрашивала у Курбана, что ему приготовить. Больше всего он любил плов. Мог несколько дней подряд этот плов есть. Курбан любит очень вкусно покушать, но из-за намаза есть можно только ночью. Ничего не ест целый день, а потом навёрстывает».

Ж. Журналисты.

Немногословность Бердыева — также его отличительная черта. В одном из интервью он пояснил, почему предпочитает не разбрасываться словами.



«Меня часто критикуют, что после матча я не даю интервью. Но о чём я могу говорить, если сам ещё глубоко не проанализировал произошедшее? На каждый вопрос должен быть взвешенный ответ. Есть ли после матча время, чтобы обдумать? Безусловно, нет. И что мне отвечать, тем более спрашивают одно и то же? Идёшь на пресс-конференцию и знаешь, что тебя будут спрашивать. На 90% это так, сижу и думаю: хоть бы что-нибудь другое спросили».

З. Защита.

Выстроенность оборонительных порядков — главный козырь туркменского тренера. Курбан Бекиевич, где бы ни работал, умел отстроить защитные порядки таким образом, чтобы противостоять соперникам, значительно превосходящим в классе, и делать в играх с ними результат.

И. Игра.

Люди, работавшие с Бердыевым, утверждают, что Курбан Бекиевич думает о футболе 24 часа в сутки. Он как никто другой погружается в игру и изучает её мельчайшие аспекты и детали. Во многом именно в дотошности и, если можно так выразиться, в футбольной болезни залог успеха Бердыева.

К. Казань.

12 лет провёл Бердыев в этом городе. «Рубин» — самый большой пласт в его тренерской карьере. Здесь же он сделал себе имя. Бердыев превратил команду-середняк ФНЛ в двукратного чемпиона России и стабильного участника еврокубков. С его уходом результаты команды пошли на спад, но теперь всё идёт к тому, чтобы вернуться на круги своя.



«Не только у меня, а и у многих других людей “Рубин” ассоциируется в первую очередь с Курбаном Бекиевичем, — говорит Сергей Семак, работавший с Бердыевым в Казани. — Я отношусь к нему очень уважительно, и как к человеку, и как к тренеру. На мой взгляд, все успехи “Рубина” последних лет и авторитет клуба в Лиге Европы во многом были достигнуты именно благодаря Бердыеву, который многие годы, на мой взгляд, очень хорошо работал».

Л. Лига чемпионов.

В следующем сезоне Бердыеву придётся обойтись без главного клубного турнира в Европе. Однако о его вкусе он знает не понаслышке. Триумф над «Барселоной» на «Камп Ноу», успехи с «Ростовом» — всё это отложилось в памяти тысяч болельщиков в стране. Вряд ли приходится сомневаться, что рано или поздно Курбан Бекиевич ещё услышит гимн Лиги чемпионов в кресле главного тренера.

М. Музыка.

Бердыев, по словам Непомнящего, будучи игроком, был одним из самых больших ценителей современной музыки. По рассказам Мухсина Мухамадиева, бывшего спортивного директора «Рубина», на базе казанского клуба Курбан Бекиевич часто слушал песни известного эстрадного исполнителя Александра Серова. Тяга к музыке в семье Бердыевых передалась по наследству. Его старший сын Марат — профессиональный звукорежиссёр, написавший гимн болельщиков «Рубина».

Н. Нобоа.

Нобоа — один из любимейших игроков Курбана Бекиевича за всю его карьеру. Кристиан пришёл в «Рубин» испуганным реалиями другой страны юнцом и под зорким оком тренера вырос в одного из ярчайших полузащитников первенства. Нобоа также испытывает глубокую симпатию к Бердыеву и после ухода тренера заявил, что в команде не задержится. Однако вместо Казани Кристиан неожиданно выбрал Санкт-Петербург.

О. Офицер.

Воинскую службу Бердыев проходил, выступая в ростовском СКА, и по её окончании получил звание младшего лейтенанта. Офицерское звание позволило ему демобилизоваться после полутора лет службы.

П. Пиджак.

На первых порах тренерской карьеры пиджак был неизменным атрибутом Курбана Бердыева на тренерской скамейке. Однако со временем Курбан Бекиевич стал отдавать предпочтение спортивным костюмам. В период ростовской карьеры он носил исключительно клубную униформу, в «Рубине» же чередовал облачения, однако на Лиге чемпионов на фарт надевал исключительно пиджак. Даже в минусовую температуру.

Р. «Ростов».

В «Ростове» Бердыев почти повторил казанское чудо. Да, чемпионом страны ростовчане под его руководством стать не смогли, зато завоевали серебряные медали и впервые в своей истории вышли в квалификацию Лиги чемпионов. В «Ростове» наверняка будут поминать Курбана исключительно добрым словом.

С. Суеверия.

Как человек верующий новый тренер «Рубина» порой следует суевериям. Касается это, в первую очередь, одежды.



«Когда я в Джамбуле тренировал, приезжал на игры в костюме, — рассказывает он. — Потом поехали в поездку, а я утром штаны прожёг утюгом и поехал в спортивном костюме, так и пошло с тех пор. Я к этому отношусь просто, идёт и идёт. Не обращаю особого внимания на это. И потом я привык, холодно или не холодно, когда звучит свисток судьи, я уже ничего не чувствую. Иногда даже при минусовой температуре после игры я мокрый. Вообще не реагирую на происходящее».

Т. Техника.

Знакомство Бердыева и Непомнящего произошло задолго до приглашения в «Генчербирлиги». Молодой полузащитник Курбан выступал под началом Валерия Кузьмича в юношеской команде «Колхозчи»



«Помню Бердыева мальчишкой, когда он играл за команду 1952-го года, — вспоминает Непомнящий. — На футбольном поле он выделялся среди сверстников необычной техникой и красивыми финтами».

У. Учитель.

Карьеру многих футболистов Курбан Бердыев построил своими руками, вылепив из талантливых, но невыдающихся футболистов, настоящих мастеров. Потому многие игроки, работавшие с ним, называют его своим наставником. В том числе и Бартоломеу Баштуш, выросший под руководством Бердыева в одного из лучших оборонцев РФПЛ.



«Яркая, энергичная работа, которую он проделал, будет помниться в течение многих лет, — говорит он. — Очень здорово, что я работал с ним и узнал много нового, я буду скучать по своему учителю. Спасибо за всё и удачи в новой работе. Пусть Бог благословит вашу жизнь».

Ф. Франклин.

В 2008 году Роман Широков, вспоминая свой период совместной работы с Бердыевым, не самым лестным образом отозвался о бывшем наставнике.



«Бердыев умеет произвести впечатление. При встрече непременно справится, как дела, все ли в порядке дома. Часто повторяет: “Хвала Аллаху”. На самом же деле бог у него — господин Франклин со стодолларовой купюры».

Х. Художник.

Несмотря на то репутацию прагматика, Бердыев любит креативных игроков, свободных художников, которых не загоняет в определённые рамки. Так под его началом раскрылся в «Рубине» Алехандро Домингес.



«Уехал Домингес в “Зенит” и стал там играть так, как мы здесь обговаривали. Только его в Питере загнали в рамки, что нельзя было делать. Потому что Чори — это свободный художник. Но когда он вернулся в Казань, то раскрылся в полной мере» — расскажет он позже.

Ц. Цифры.

Также тренер придаёт большое значение цифрам и нумерологии. К примеру, во всех своих командах Бердыев запрещал игрокам выступать под тринадцатым номером. Любимая же его цифра — семёрка.



«Нелюбовь Бердыева к 13-му номеру — особая тема, — рассказал голкипер “Рубина” Сергей Рыжиков в интервью “Чемпионату”. — В “Рубине” при Бердыеве не только запрещали брать майку с этой цифрой. Но и не селили в 13-й номер в отелях, никогда не заказывали билеты на самолёт на 13-е число. Даже если так было удобнее… Я вам больше того скажу: старались переносить игры, если они выпадали на 13-е».

Ч. Чётки.

Ещё один неизменный атрибут Бердыева — его чётки, с которыми он не расстаётся ни во время матча, ни после него.



«Я привёл Курбана в мечеть в Алма-Ате и показал, как нужно молиться и совершать намаз, — вспоминает Бахтияр Байсеитов, с которым Бердыев работал в “Кайрате”. — Во время нашего первого посещения мечети я держал в руках чётки. Ко мне подошёл тогдашний министр спорта Аманча Акпаев, обратил внимание на эти чётки и похвалил за то, что я по-настоящему верю в Аллаха. С тех пор Бердыев сам стал молиться и носить чётки с собой».

Ш. Шахматы.

Как первоклассный стратег, Бердыев очень любит и уважает шахматы.



«Тактика Бердыева при игре в шахматы чем-то похожа на его построения на футбольном поле, — рассказывает Мухсин Мухамадиев, спортивный директор “Рубина”, с которым он регулярно играл. — Курбан любил играть чёрными, вероятно, чтобы лучше обороняться и иметь возможность отталкиваться от игры соперника».

Э. Эмоции.

Мы все давно привыкли к тому, что Курбан Бекиевич скуп на эмоции, однако когда происходит какое-то знаменательное событие, он даёт себе волю. Вспомнить хотя бы вскинутые к небу руки после победы над «Барселоной» или танец в раздевалке «Рубина» после чемпионства. Ну, или более свежая, «ростовская» реакция.

Ю. Юношеская сборная.

Поработал Бердыев и на уровне сборных. Помимо работы в сборной Туркменистана был консультантом юношеской сборной России 1983 года рождения на чемпионате Европы 2000-го года в Израиле.

Я. Языки.

Первая жена Курбана Бекиевича — переводчик английского, потому он владеет им отлично, потому Бердыев вряд ли будет иметь проблемы в общении с легионерами «Рубина», а в будущем вполне возможно сможет попробовать свои силы за границей.