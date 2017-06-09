«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?
Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин — о календаре
премьер-лиги следующего сезона.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Календари у нас верстают не лучше, чем дороги строят. Вот не умеют — и все тут! Хотя не уметь — это еще не так страшно, как не хотеть учиться. А у нас
Так, вчера на собрании клубов РФПЛ приняли проект календаря на новый сезон. Осталось его утвердить на Исполкоме РФС. Самый главный матч страны «Спартак» — ЦСКА вынесен на 10 декабря. И — никто не возмущается. Роман Бабаев лишь посетовал на позднюю концовку первой части сезона. Но поверьте: в конце осени возмущаться будут все.
Понятно, что даже если этот матч поставить на 31 декабря, аншлаг все равно соберется. Об этом, наверное, подумали. О том, каково будет 45 тысячам, — точно нет. Да и знают ли они
Хотя дело не только в том, что в верхах нашего футбола на болельщика плевать. Это уже давно не новость. Поражает пофигизм.
В октябре 2014 года
В конце прошлого сезона решали, когда сыграть финал Кубка. Перепутали дни — выходной и будний. Видимо, заволновались и чуть не перенесли финал на тот день, когда «Локомотив» должен был проводить очередной матч чемпионата. Но интернет подсказал — вы там что, мужики?
При составлении календаря, похоже, не учитываются никакие факторы. Потому и переносится все потом, когда доходит. А так, например, можно запросто съездить в Томск в конце ноября или в начале марта. Хотя, конечно, нельзя. Но
Впрочем, нет,
Это все халатность или
Кстати, для матча «Спартак» — ЦСКА есть резервный день — 20 февраля. Оба клуба, как известно, участвуют в еврокубках. На 20 и 21 февраля назначены первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. На 22 февраля — ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Этот момент, конечно же, приняли во внимание. Ой….
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