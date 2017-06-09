«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?

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Календари у нас верстают не лучше, чем дороги строят. Вот не умеют — и все тут! Хотя не уметь — это еще не так страшно, как не хотеть учиться. А у нас почему-то именно не хотят. Я не помню ни одного сезона, когда к календарю не возникло претензий. И что забавно, предъявляют претензии в том числе те же люди, что календарь утверждают.

Так, вчера на собрании клубов РФПЛ приняли проект календаря на новый сезон. Осталось его утвердить на Исполкоме РФС. Самый главный матч страны «Спартак» — ЦСКА вынесен на 10 декабря. И — никто не возмущается. Роман Бабаев лишь посетовал на позднюю концовку первой части сезона. Но поверьте: в конце осени возмущаться будут все.

Понятно, что даже если этот матч поставить на 31 декабря, аншлаг все равно соберется. Об этом, наверное, подумали. О том, каково будет 45 тысячам, — точно нет. Да и знают ли они что-нибудь об этом? Те, кто принимает календарь, смотрят футбол из уютных вип-лож, но даже если там вдруг станет холодно, всегда есть возможность согреться кое-чем покруче чая и кофе.

Хотя дело не только в том, что в верхах нашего футбола на болельщика плевать. Это уже давно не новость. Поражает пофигизм.

В октябре 2014 года премьер-лига ушла на трехнедельный антракт. Тогда футболисты даже уезжали в отпуск. В разгар сезона. Вот правда: не укладывается в голове. И не рассказывайте это Европе.

В конце прошлого сезона решали, когда сыграть финал Кубка. Перепутали дни — выходной и будний. Видимо, заволновались и чуть не перенесли финал на тот день, когда «Локомотив» должен был проводить очередной матч чемпионата. Но интернет подсказал — вы там что, мужики?

При составлении календаря, похоже, не учитываются никакие факторы. Потому и переносится все потом, когда доходит. А так, например, можно запросто съездить в Томск в конце ноября или в начале марта. Хотя, конечно, нельзя. Но почему-то сразу, при составлении календаря, это никому в голову не приходит.

Впрочем, нет, все-таки один фактор учитывается. Сборная. Тут если попросят, то и три месяца дадут. Ведь известно: чем дольше наша команда готовится, тем лучше выступает.

Это все халатность или что-то худшее? Может, вредительство? Ну, а что? Если из года в год одно и то же. Не хотите учиться — да не учитесь. Пошлите на важное собрание тех, кто отнесется к этому делу серьезно.

Кстати, для матча «Спартак» — ЦСКА есть резервный день — 20 февраля. Оба клуба, как известно, участвуют в еврокубках. На 20 и 21 февраля назначены первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. На 22 февраля — ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Этот момент, конечно же, приняли во внимание. Ой….