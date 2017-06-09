Рочина, Самбрано и Цакташ присоединятся к ФК «Рубин» на сборе в Австрии

«Рубин» вышел из отпуска, медобследование игроков команды прошло в пятницу в Казани. На нем присутствовали все футболисты основного состава кроме Рочины, Самбрано, Цакташа и Дениса Ткачука, контракт которого истек.

Первый сбор команда из столицы Татарстана проведет в Австрии, он начнется 10 июня.