Рочина, Самбрано и Цакташ присоединятся к ФК «Рубин» на сборе в Австрии
КАЗАНЬ, 9 июн —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» Рубен Рочина, Карлос Самбрано и Мийо Цакташ пропустили медосмотр команды в пятницу по семейным обстоятельствам, но они начнут работу в команде с первого сбора, сообщил агентству «Р-Спорт» источник в клубе.
«Рубин» вышел из отпуска, медобследование игроков команды прошло в пятницу в Казани. На нем присутствовали все футболисты основного состава кроме Рочины, Самбрано, Цакташа и Дениса Ткачука, контракт которого истек.
Первый сбор команда из столицы Татарстана проведет в Австрии, он начнется 10 июня.
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