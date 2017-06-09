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9 июня 2017, 13:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Рочина, Самбрано и Цакташ присоединятся к ФК «Рубин» на сборе в Австрии

КАЗАНЬ, 9 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» Рубен Рочина, Карлос Самбрано и Мийо Цакташ пропустили медосмотр команды в пятницу по семейным обстоятельствам, но они начнут работу в команде с первого сбора, сообщил агентству «Р-Спорт» источник в клубе.

«Рубин» вышел из отпуска, медобследование игроков команды прошло в пятницу в Казани. На нем присутствовали все футболисты основного состава кроме Рочины, Самбрано, Цакташа и Дениса Ткачука, контракт которого истек.

Первый сбор команда из столицы Татарстана проведет в Австрии, он начнется 10 июня.

Рубин
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