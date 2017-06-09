Директор ФК «Динамо»: Клуб был бы счастлив усилить состав Данни

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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что интерес к 33-летнему игроку проявляют «Динамо» и «Краснодар».

«К игроку такого класса у любого нормального клуба, конечно, есть интерес. Но вы представляете, в каком клубе был Данни, и абсолютно не факт, что наши возможности будут соответствовать нашему интересу. Конечно, мы были бы счастливы, если бы Данни был бы в нашей команде. А можем ли мы себе позволить такого игрока — пока неясно», — сказал Кречетов.

«Конкретных предложений Данни мы пока не делали», — отметил исполнительный директор «Динамо».

Данни на этой неделе объявил об уходе из санкт- петербургского «Зенита», за который выступал с августа 2008 года. В «Зенит» португальский футболист перешел из «Динамо», где играл с 2005 года. За московскую команду Данни провел в различных турнирах 113 матчей, забив 21 мяч, и даже сделал на предплечье татуировку с динамовской эмблемой.

В ситуации с Вандерсоном ничего предметного нет.

Также в СМИ сообщалось, что «Динамо» интересуется бывшим нападающим «Краснодаром» бразильцем Вандерсоном. На вопрос, соответствует ли эта информация действительности, Кречетов ответил: «Это слухи. Ничего предметного нет».

Исполнительный директор «Динамо» отметил, что усиление в летнее трансферное окно будет точечным. «Много новых футболистов не будет, у нас хорошая, сыгранная команда. Усиление будет точечным, на несколько отдельных позиций. Было бы идеально, чтобы новые игроки присоединились к команде уже на сборах, чтобы они были наиграны к началу чемпионата».