«Спартак» поспорит с «Зенитом» за хавбека «Интера» Брозовича

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Об этом сообщает ilsussidiario.net.

Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что в услугах 24-летнего хорвата также заинтересован «Зенит». Помимо Брозовича питерцы проявляют интерес к защитнику Джейсону Мурильо. За обоих руководство сине-бело-голубых готово заплатить € 45 млн.

«Интер» будет готов рассмотреть предложения по футболистам, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей.

Напомним, что 1 июня «Зенит» возглавил итальянец Роберто Манчини, который ранее руководил «Интером».