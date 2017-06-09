«Спартак» поспорит с «Зенитом» за хавбека «Интера» Брозовича
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович интересен московскому «Спартаку».
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Об этом сообщает ilsussidiario.net.
Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что в услугах 24-летнего хорвата также заинтересован «Зенит». Помимо Брозовича питерцы проявляют интерес к защитнику Джейсону Мурильо. За обоих руководство
«Интер» будет готов рассмотреть предложения по футболистам, чтобы соответствовать финансовому
Напомним, что 1 июня «Зенит» возглавил итальянец Роберто Манчини, который ранее руководил «Интером».
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