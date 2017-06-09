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9 июня 2017, 12:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» поспорит с «Зенитом» за хавбека «Интера» Брозовича

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович интересен московскому «Спартаку».

Полузащитник <span class=error>Интера</span> <span class=error>Марсело</span> Брозович интересен московскому Спартаку. Увеличить
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Об этом сообщает ilsussidiario.net.

Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что в услугах 24-летнего хорвата также заинтересован «Зенит». Помимо Брозовича питерцы проявляют интерес к защитнику Джейсону Мурильо. За обоих руководство сине-бело-голубых готово заплатить € 45 млн.

«Интер» будет готов рассмотреть предложения по футболистам, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей.

Напомним, что 1 июня «Зенит» возглавил итальянец Роберто Манчини, который ранее руководил «Интером».

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