Клуб: Хабаровск является самым реальным местом для начала сезона ФК «СКА-Хабаровск»

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявил, что стадион имени Ленина в Хабаровске не соответствует ряду требований премьер-лиги, поэтому «СКА-Хабаровск» может начать новый сезон чемпионата России на «Арене-Химки», которая заявлена дальневосточным клубом как резервная.

«Химки? Нет. Самая реальная возможность (начать сезон — в Хабаровске), и мы очень хотим начать сезон в Хабаровске», — сказал Флегонтов корреспонденту агентства по телефону.