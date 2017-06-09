Клуб: Хабаровск является самым реальным местом для начала сезона ФК «СКА-Хабаровск»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Самым реальным местом начала сезона в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) для «СКА-Хабаровска» является Хабаровск, а не Химки, заявил «Р-Спорт» генеральный директор клуба Олег Флегонтов.
Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявил, что стадион имени Ленина в Хабаровске не соответствует ряду требований
«Химки? Нет. Самая реальная возможность (начать сезон — в Хабаровске), и мы очень хотим начать сезон в Хабаровске», — сказал Флегонтов корреспонденту агентства по телефону.
Общее собрание клубов РФПЛ в четверг утвердило календарь сезона-2017/18, но пока без дат. Турнир стартует 16 июля и завершится 13 мая. В первом туре «СКА-Хабаровск» примет
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