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9 июня 2017, 12:25 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Клуб: Хабаровск является самым реальным местом для начала сезона ФК «СКА-Хабаровск»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Самым реальным местом начала сезона в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) для «СКА-Хабаровска» является Хабаровск, а не Химки, заявил «Р-Спорт» генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявил, что стадион имени Ленина в Хабаровске не соответствует ряду требований премьер-лиги, поэтому «СКА-Хабаровск» может начать новый сезон чемпионата России на «Арене-Химки», которая заявлена дальневосточным клубом как резервная.

«Химки? Нет. Самая реальная возможность (начать сезон — в Хабаровске), и мы очень хотим начать сезон в Хабаровске», — сказал Флегонтов корреспонденту агентства по телефону.

Общее собрание клубов РФПЛ в четверг утвердило календарь сезона-2017/18, но пока без дат. Турнир стартует 16 июля и завершится 13 мая. В первом туре «СКА-Хабаровск» примет санкт-петербургский «Зенит».

СКА-Хабаровск
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