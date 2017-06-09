Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30028038/
9 июня 2017, 12:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Самбрано, Цакташ и Рочина не присутствовали на медосмотре «Рубина»

Футболисты казанского «Рубина» вышли из отпуска и прошли медосмотр.

Об этом сообщает «БИЗНЕС Onlie».

Вместе с командой не было защитника Карлоса Самбрано, полузащитника Мийо Цакташа и нападающего Рубена Рочины. Не появился на медосмотре и полузащитник Денис Ткачук. Контракт хавбека истёк.

Самбрано перешёл в «Рубин» в июле прошлого года. Цакташ пополнил ряды казанской команды в январе 2016 года, подписав контракт до конца сезона-2018/19, а контракт Рочины действует до лета 2020 года. В «Рубине» испанец играет с июля 2016 года.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото