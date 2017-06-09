Самбрано, Цакташ и Рочина не присутствовали на медосмотре «Рубина»
Футболисты казанского «Рубина» вышли из отпуска и прошли медосмотр.
Об этом сообщает «БИЗНЕС Onlie».
Вместе с командой не было защитника Карлоса Самбрано, полузащитника Мийо Цакташа и нападающего Рубена Рочины. Не появился на медосмотре и полузащитник Денис Ткачук. Контракт хавбека истёк.
Самбрано перешёл в «Рубин» в июле прошлого года. Цакташ пополнил ряды казанской команды в январе 2016 года, подписав контракт до конца сезона-2018/19, а контракт Рочины действует до лета 2020 года. В «Рубине» испанец играет с июля 2016 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter