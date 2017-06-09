Возвращение Курбана. Бердыев сменил «Ростов» на «Рубин»
Хорошая новость для «Рубина»: Курбан Бердыев возвращается в Казань. Сегодня тренер и клуб достигли принципиальной договорённости.
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Видимо, что-то случилось...
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Порою кажется, что дай Бердыеву команду пузатых мужичков с пивзавода — он и с ней достигнет успеха. До Лиги чемпионов, конечно, не доведёт, но гарантированно выжмет максимум, заставит прыгнуть выше головы. Обращали внимание, как у его парней складывались судьбы на стороне? В подавляющем большинстве случаев — одинаково неудачно. И этому есть логичное объяснение: отдавая должное индивидуальности каждого игрока, во главу угла тренер всегда ставил систему. В её рамках даже среднего класса исполнитель не выбивается из коллективного ритма, растёт. И неизменно теряется у менее проницательного наставника в более амбициозном клубе. Примеров — масса. Обратных — единицы. То, что работает у Курбана Бекиевича, в других руках, как правило, ломается. Современный «Ростов», скомпонованный из «старичков» да отверженных большими командами игроков, — ярчайшее тому подтверждение.
Где Бердыев, там результат — это уже аксиома. Полтора года ему хватило, чтобы вытащить «Рубин» из первого дивизиона в высший, два с половиной ушло на добычу первого драгметалла, бронзы, и ещё пять — на выигрыш чемпионата. У него не было суперзвёзд калибра Вагнера или Халка. Склоняюсь к мысли, что КБ в них не
Вспомните, с кем КБ выиграл свой первый чемпионат. Громких имён в казанской заявке было всего несколько. И все их обладатели — и Семак, и Ребров, и Милошевич — к тому времени миновали пик карьеры, приближаясь к финишу. Остальные позиции занимал либо перспективный молодняк вроде Нобоа, Ансальди и Бухарова, либо взрослые мужики — Шаронов, Сибайя, Томас и так далее. Короче, типичный крепкий середняк по составу. Так его и воспринимали традиционные фавориты. А когда наконец сообразили, что к чему, было поздно — «Рубин» на всех парусах летел к первому титулу.
Удержаться на вершине сложнее, чем на неё взойти. Но и это Бердыеву удалось. Защитив чемпионский титул, «Рубин» утвердился в числе передовиков отечественного футбола, а его предводитель — в тренерском бомонде. На футбольную Казань перестали глядеть пренебрежительно — зауважали.
Проблемы, как ни странно, начались с приходом в клуб больших денег. Расходовались они, прямо скажем, не всегда эффективно, а отдельные траты — первым на ум приходит беспрецедентный по республиканским меркам трансфер Карлоса Эдуардо — вызывали недоумение не только у простых болельщиков, но и непростых тоже — из числа высоких покровителей клуба и акционеров. Снижение спортивных результатов явилось только предлогом к отставке автора проекта. Основная причина была далека от голов, очков и турнирных мест. Бердыев хотел лично — или с помощью своих людей — контролировать практически все процессы, проистекающие в клубе, начиная с деятельности академии и заканчивая утверждением трансферов. И не нашёл понимания в этом вопросе у первых лиц города и республики, входящих в попечительский совет «Рубина».
Тогда, в декабре 2013-го, казалось, что они расстаются насовсем — очень уж сердиты были власти на Курбана Бекиевича, а он — обижен на начальство. Слышал, на первых порах в мэрии и администрации губернатора даже слышать не хотели о возможном альянсе с
Прошлым летом клуб предпринял решительную попытку вернуться наверх. Массовый призыв известных и всё больше недешёвых легионеров подразумевал достойный результат. Но чуда не случилось: сколоченная впопыхах разношерстная бригада свою миссию благополучно провалила. Волшебника из испанца Грасии не вышло, и в городе вспомнили об изгнаннике Курбане….
Уверен,
В Казани футбол пользуется большим расположением политической и
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