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9 июня 2017, 11:56 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Клуб: Ткачук не прибыл на медосмотр ФК «Рубин», так как его контракт истек

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

КАЗАНЬ, 9 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Полузащитник Денис Ткачук не прибыл на медосмотр казанского «Рубина», так как его контракт истек, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе футбольного клуба.

Ткачук пополнил состав «Рубина» зимой 2016 года. Он не прибыл на медосмотр казанцев в пятницу, где были практически все игроки основного состава, включая Олега Кузьмина, который также пока не подписал новый контракт с клубом из столицы Татарстана.

За «Рубин» Ткачук провел 23 матча во всех турнирах в прошлом сезоне, забил 2 гола. 10 июня казанская команда отправится на сбор в Австрию.

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