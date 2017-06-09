Клуб: Ткачук не прибыл на медосмотр ФК «Рубин», так как его контракт истек

Ткачук пополнил состав «Рубина» зимой 2016 года. Он не прибыл на медосмотр казанцев в пятницу, где были практически все игроки основного состава, включая Олега Кузьмина, который также пока не подписал новый контракт с клубом из столицы Татарстана.

За «Рубин» Ткачук провел 23 матча во всех турнирах в прошлом сезоне, забил 2 гола. 10 июня казанская команда отправится на сбор в Австрию.