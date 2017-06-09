Футболист «Зенита» Дзюба может перенести операцию на колене и пропустить месяц
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающему петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе может понадобиться операция на колене, после которой ему предстоит месяц восстановления. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор футбольного клуба Константин Сарсания.
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О проблемах 28-летнего форварда с коленом стало известно по ходу прошедшего сезона.
«Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать — колено начинает опухать. Сейчас тренерский штаб решит — либо ему предстоит, так сказать, миниоперация, и тогда он пропустит месяц, либо будут
Несмотря на проблемы с коленом, Дзюба в прошедшем сезоне провел 33 игры за «Зенит», в том числе шесть в Лиге Европы, в которых отметился 14 голами.
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