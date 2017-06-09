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9 июня 2017, 11:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Зенита» Дзюба может перенести операцию на колене и пропустить месяц

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающему петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе может понадобиться операция на колене, после которой ему предстоит месяц восстановления. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор футбольного клуба Константин Сарсания.

<em>МОСКВА 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. </em>Нападающему петербургского Зенита Артеме <span class=error>Дзюбе</span> может понадобиться операция на колене после которой ему предстоит месяц восстановления. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор футбольного клуба Константин <span class=error>Сарсания</span>. Увеличить
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О проблемах 28-летнего форварда с коленом стало известно по ходу прошедшего сезона. Из-за них Дзюба пропустил два сбора команды России, а также не сыграет на Кубке конфедераций. В мае теперь уже бывший главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявил, что нападающему необходимо сделать паузу после сезона, чтобы не усугублять ситуацию.

«Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать — колено начинает опухать. Сейчас тренерский штаб решит — либо ему предстоит, так сказать, миниоперация, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник», — сообщил Сарсания.

Несмотря на проблемы с коленом, Дзюба в прошедшем сезоне провел 33 игры за «Зенит», в том числе шесть в Лиге Европы, в которых отметился 14 голами.

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