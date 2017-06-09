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9 июня 2017, 11:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Рубин» объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Курбан Бердыев возглавит футбольный клуб «Рубин», стороны достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста в казанский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

<em>МОСКВА 9 июня. /ТАСС/.</em> <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> возглавит футбольный клуб Рубин стороны достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста в казанский клуб. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> команды. Увеличить
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В должности главного тренера 64-летний Бердыев сменил испанского специалиста Хави Грасию, который был отправлен в отставку в четверг.

Гендиректор клуба Рустам Саяхов заявил, что «Рубин» планирует подписать с Бердыевым долгосрочный контракт. «Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный, — сказал он. — Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра “Рубин” отправляется на первые сборы».

Бердыев отметил, что рад вернуться в казанский клуб. «Мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава, — сказал он. — “Рубин” и Казань — это наш дом».

Бердыев уже возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год, дважды выиграв с командой чемпионат России, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны. С декабря 2014 года специалист работал в «Ростове». Под руководством Бердыева ростовский клуб стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2015/16, а в прошедшем сезоне дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Манчестер Юнайтед».

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