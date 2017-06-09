Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30027529/
9 июня 2017, 11:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бердыев: Очень рад вернуться в «Рубин», это наш дом, будем работать

Курбан Бердыев, который достиг принципиальной договорённости с «Рубином» о назначении на пост главного тренера казанского клуба, рассказал, что рад своему возвращению в стан казанской команды.

<span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> который достиг принципиальной договорённости с Рубином о назначении на пост главного тренера казанского клуба рассказал что рад своему возвращению в стан казанской команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. “Рубин” и Казань — это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», — цитирует Бердыева официальный сайт казанского клуба.

Бердыев уже работал с казанцами. Было это с 2001 по 2013 год. Под его руководством «Рубин» выиграл два чемпионских титула РФПЛ, дважды бронзу чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка страны, Кубок Содружества и ФНЛ.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Клуб: Ткачук не прибыл на медосмотр ФК «Рубин», так как его контракт истек

КАЗАНЬ, 9 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Полузащитник Денис Ткачук не прибыл на медосмотр казанского «Рубина», так как его контракт истек, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе футбольного клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото