Бердыев в «Рубине». Что это значит

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ПЕРИОД ГРАСИИ. «АНЖИ» КЕРИМОВА ОТДЫХАЕТ.

Бердыев уже недели покинул «Ростов» — а известий о том, что он пришел в «Рубин» де-юре, не поступало — официальные источники не подтверждали информацию. Хотя на словах все уже решено: в клубе сменился президент, а глава республики публично поддержал кандидатуру нового-старого тренера.

Все дело в том, что «Рубин» решал вопрос развода с Хави Грасией. И вчера сайт клуба — я специально привожу полную формулировку — уведомил о завершении этой неприятной процедуры:

«Хавьер Грасия и руководство футбольного клуба “Рубин” пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. 8 июня станет для Хавьера Грасии последним днём пребывания на посту главного тренера ФК “Рубин”. Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. ФК “Рубин” благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере».

Итак, ключевое в этой отповеди — «соглашение о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон». Зарплата Грасии, по некоторым данным, составляла около 3,5 миллионов евро чистыми, неустойка была равна сумме невыплаченного гонорара — то есть, с учетом оставшегося трехлетнего контракта, около 10 миллионов евро.

Грасия еще не так давно после самых слабых матчей говорил о намерении отработать контракт до конца, а сейчас вдруг согласился отдать 10 миллионов.

Что это? Совесть замучила? Есть вариант в Испании? Я полагаю, вариант действительно есть, но тайну неустойки будет, вероятно, хранить тот, кто договаривался о ней. И возможно, тот, кто сказал «да» Хави прошлым летом, принимая решение о дико одностороннем контракте с испанцем. Человек высокого полета в Казани.

Но дело даже не в тренере, а в подходе. «Рубин», который еще недавно, при тренере Билялетдинове и президенте Сорокине превосходно жил на 4−5 миллиардов рублей в год и играл в еврокубках, вдруг резко стал транжирить деньги.

О подъемных Сонга футбольный мир России судачил весь год. Как говорят, полузащитник получил 10 миллионов евро, а ближе к зиме пришел просить содействия в оплате зимней резины.

Интересны подробности трансферов Махатадзе и Жемалетдинова — в части подъемных. Во сколько обходятся услуги М'Вила? Почему так много футболистов, которые не играя, просто за занятия фитнесом, получают серьезные деньги? Как управлялась год эта махина, о которой сейчас говорят, что по бюджету «Анжи» времен Сулеймана Керимова в сравнении с «Рубином"-2016/17 просто отдыхает?

Правда ли, что за год потратили около 12 миллиардов рублей, заняв при этом девятое место?

Вопросов много, а ответы, полагаю, не получим.

«РУБИН» БЕРДЫЕВА — ЭКОНОМ-ВАРИАНТ.

Очевидно, что обязательства «Рубина» сезона-2016/17 еще некоторое время будут серьезно давить на клуб. Таких трат в ближайшее время уже точно не предвидится.

Косвенным свидетельством того, что с деньгами не все так гладко, стала история с Нобоа. Нет никаких сомнений, что Бердыев хотел этого футболиста. Не разделяю скепсиса по поводу трансфера эквадорца в «Зенит». Да, ему 32, но при отсутствии серьезных травм, при свободном трансфере хавбек при удачной игре оправдает свой переход в первый же сезон.

Но Нобоа — в «Зените», чему я очень удивлен. Кристиан — игрок центрального «хребта» Бердыева что в «Рубине», что в «Ростове». С отличным пасом и великолепной правой ногой.

Вероятно, условия в Петербурге предложили лучшие — и Казань сделать ничего не смогла.

Потому что нет определенности по контрактам тех, кого привели в год Грасии. Так просто, по обоюдному согласию сторон, никто не уйдет. И прежде чем кого-то купить, казанцам надо будет с кем-то расстаться. Полагаю, что только за счет ухода Ткачука, Билялетдинова, Соболева, Гетигежева, Джалилова и Кулика, у которых вроде бы истекли контракты, ведомость не разгрузить.

Это значит, что трансферы ростовчан Кудряшова, Джанаева, Наваса, Полоза, Ерохина, Граната и Азмуна не так-то просто и осуществить. Это может прозвучать странно, но «Рубину» в будущем сезоне предстоит жить на довольно скромный, сопоставимый с локомотивским, бюджет — около 5,5 миллиардов рублей.

Немало, но, с другой стороны, Бердыев в «Ростове» бил «Баварию» с клубным кошельком, в котором лежала иногда одна бумага и на ней крупно было написано: «ОБЕЩАЕМ ЗАПЛАТИТЬ».

Тем эта история и интересна.