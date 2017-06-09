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9 июня 2017, 10:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Медведев покинул «Ростов»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Ростов» объявил об уходе очередного футболиста.

Ростов объявил об уходе очередного футболиста. Увеличить
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Вслед за Сесаром Навасом и Сосланом Джанаевым команду покинул и вратарь Никита Медведев.

В составе «Ростова» Никита дебютировал в российской Премьер-Лиге, Лиге Европы, а также установил рекорд России по количеству сухих минут подряд в рамках РФПЛ.

«Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах “Ростова” и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений», — говорится на сайте клуба.

В «Ростове» 22-летний футболист играл с 2016 года. В минувшем сезоне-2016/17 РФПЛ Никита Медведев принял участие в 17 матчах и пропустил 9 голов.

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