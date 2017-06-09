Медведев покинул «Ростов»
«Ростов» объявил об уходе очередного футболиста.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вслед за Сесаром Навасом и Сосланом Джанаевым команду покинул и вратарь Никита Медведев.
В составе «Ростова» Никита дебютировал в российской
«Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах “Ростова” и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений», — говорится на сайте клуба.
В «Ростове» 22-летний футболист играл с 2016 года. В минувшем сезоне-2016/17 РФПЛ Никита Медведев принял участие в 17 матчах и пропустил 9 голов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter