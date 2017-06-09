Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак получил лицензию категории UEFA-Pro

Семак успешно защитил дипломную работу и на отлично сдал итоговый экзамен в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза.

Категория «UEFA-Pro» позволяет работать в ведущих лигах Европы, также обладатели этой лицензии имеют право возглавлять европейские сборные.

«Уфа» по итогам чемпионата России-2016/17 заняла 7-е место, по ходу сезона Семак сменил на посту главного тренера клуба из Башкортостана Виктора Ганчаренко.