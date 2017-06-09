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9 июня 2017, 10:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак получил лицензию категории UEFA-Pro

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак получил лицензию категории UEFA-Pro, сообщается на официальном сайте команды.

Семак успешно защитил дипломную работу и на отлично сдал итоговый экзамен в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза.

Категория «UEFA-Pro» позволяет работать в ведущих лигах Европы, также обладатели этой лицензии имеют право возглавлять европейские сборные.

«Уфа» по итогам чемпионата России-2016/17 заняла 7-е место, по ходу сезона Семак сменил на посту главного тренера клуба из Башкортостана Виктора Ганчаренко.

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