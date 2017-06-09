Бердыев прибыл на базу «Рубина»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Информация появилась на официальной странице казанцев в «Твиттере».

64-летний специалист является главным претендентом на вакантную должность главного тренера. Накануне в отставку был отправлен испанский наставник «Рубина Хави Грасия.

Курбан Бердыев уже работал с казанцами. Было это с 2001 по 2013 год. Под его руководством «Рубин» выиграл два чемпионских титула РФПЛ, дважды бронзу чемпионата России, Кубок России, два суперкубка страны, Кубок Содружества и ФНЛ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Курбан Бердыев на нашей базе <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D1%87%D0%B2%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8?src=hash">#БекиичвЗдании</a> <a href="https://t.co/AoBWhC8qj6">pic.twitter.com/AoBWhC8qj6</a></p>— «Рубин» Казань (@fcrk) <a href="https://twitter.com/fcrk/status/873077596715499520">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>