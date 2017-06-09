Бердыев прибыл на базу «Рубина»
Бывший
вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев прибыл на базу «Рубина».
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Видимо, что-то случилось...
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Информация появилась на официальной странице казанцев в «Твиттере».
64-летний специалист является главным претендентом на вакантную должность главного тренера. Накануне в отставку был отправлен испанский наставник «Рубина Хави Грасия.
Курбан Бердыев уже работал с казанцами. Было это с 2001 по 2013 год. Под его руководством «Рубин» выиграл два чемпионских титула РФПЛ, дважды бронзу чемпионата России, Кубок России, два суперкубка страны, Кубок Содружества и ФНЛ.
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