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9 июня 2017, 10:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сесар Навас покинул «Ростов»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Ростов» объявил об уходе из клуба защитника Сесара Наваса.

В составе ростовской команды он провёл два сезона, стал серебряным призером РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, которые я провел в “Ростове”. Это были два чудесных сезона, как в профессиональном, так и в личном аспекте. Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю Вам удачи в следующих сезонах!», — цитирует защитника пресс-служба «Ростова».

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