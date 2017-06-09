Сесар Навас покинул «Ростов»

В составе ростовской команды он провёл два сезона, стал серебряным призером РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, которые я провел в “Ростове”. Это были два чудесных сезона, как в профессиональном, так и в личном аспекте. Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю Вам удачи в следующих сезонах!», — цитирует защитника пресс-служба «Ростова».