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9 июня 2017, 10:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» объявил об уходе Джанаева

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Голкипер Сослан Джанаев покинул Ростов.

Голкипер Сослан <span class=error>Джанаев</span> покинул Ростов. Увеличить
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Об этом говорится на сайте клуба. В составе «Ростова» Сослан стал серебряным призёром РФПЛ, а также сыграл во всех матчах Лиги чемпионов ростовского клуба.

«За три года «Ростов» для меня стал по настоящему родным. Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти три года стали самыми яркими в моей карьере! Это великолепное время, которое я провёл в Ростове, я не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием ФК «Ростов».

Особенно благодарен нашим болельщикам, после побед и обидных поражений вы всегда были рядом с командой, сохраните это! Огромное спасибо каждому, кто вложил частичку себя в успех команды, каждому игроку, который сражался за нашу непобеждённую крепость «Олимп-2″!!! Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу, который сражался за нашу непобеждённую крепость «Олимп-2″!!! Спасибо персоналу за ваш труд, вы лучшие. который сражался за нашу непобеждённую крепость «Олимп-2″!!! Удачи, Ростов», — сказал Джанаев.

30-летний Сослан Джанаев играл за «Ростов» с 2014 года. Всего на его счету 54 матча и 48 пропущенных голов.

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