ФК «Краснодар» в первом матче сезона на выезде сыграет с «Рубином»
Общее собрание клубов Российской футбольной
премьер-лиги 8 июня утвердило календарь сезона-2017/18.
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Точные даты матчей пока неизвестны. Турнир стартует 16 июля и завершится 13 мая.
Грозненский ФК «Ахмат» выложил в своем Инстаграме предварительный календарь 1-го тура, в котором определены следующие пары: «Анжи» — ЦСКА, «Локомотив» — «Арсенал», «СКА-Хабаровск» — «Зенит», «Рубин» — «Краснодар», «Тосно» — «Уфа», «Спартак» — «Динамо», «Урал» — «Ростов», «Ахмат» — «Амкар».
Во втором туре, который стартует 23 июля, команды сыграют в таких парах: «Анжи» — «Амкар», ЦСКА — «Локомотив», «Арсенал» — «СКА-Хабаровск», «Зенит» — «Рубин», «Краснодар» — «Тосно», «Уфа» — «Спартак», «Динамо» — «Урал», «Ростов» — «Терек».
Скорее всего, игры будут разноситься на несколько дней, передает «Спорт-Экспресс».
Как сообщали Юга.ру, начало нового сезона предварительно назначено на 16 июля.
Руководство «Анжи» попросило по религиозным причинам не назначать домашние матчи команды на пятницу. Чеченский «Ахмат» поддержал эту инициативу.
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