Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30024047/
9 июня 2017, 3:12 | Футбол: Премьер-лига | RIGMA.INFO

Первый матч «СКА-Хабаровск» сыграет дома с питерским «Зенитом»

Первый матч Премьер-лиги для хабаровских армейцев может начаться 16 июля.

Накануне состоялось заседание Общего Собрания Некоммерческого партнерства «Российская футбольная Премьер-Лига». Представители клубов утвердили Регламенты и Календарь РОСГОССТРАХ Чемпионата России сезона 2017−2018 гг., который в ближайшее время будет утвержден на заседании Исполкома Российского футбольного союза и опубликован на сайте РФПЛ.

В состав РФПЛ были приняты ФК «Динамо-Москва», ФК «Тосно» и ФК «СКА-Хабаровск». Первый матч «СКА-Хабаровск» сыграет дома 16 июля с питерским «Зенитом» Даты, на которые назначены туры, предварительны.

Тем временем, окончательно не решен вопрос о допуске хабаровского стадиона им. Ленина.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
01 Января

Директор «Горсвет» получил взятку в полмиллиона рублей - следствие

Александр Довбня украсил свою ногу новой татуировкой с эмблемой «СКА-Хабаровск»

Московская комиссия решает вопрос допуска стадиона им. Ленина в Премьер-лигу