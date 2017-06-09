Первый матч «СКА-Хабаровск» сыграет дома с питерским «Зенитом»

Накануне состоялось заседание Общего Собрания Некоммерческого партнерства «Российская футбольная Премьер-Лига». Представители клубов утвердили Регламенты и Календарь РОСГОССТРАХ Чемпионата России сезона 2017−2018 гг., который в ближайшее время будет утвержден на заседании Исполкома Российского футбольного союза и опубликован на сайте РФПЛ.



В состав РФПЛ были приняты ФК «Динамо-Москва», ФК «Тосно» и ФК «СКА-Хабаровск». Первый матч «СКА-Хабаровск» сыграет дома 16 июля с питерским «Зенитом» Даты, на которые назначены туры, предварительны.



Тем временем, окончательно не решен вопрос о допуске хабаровского стадиона им. Ленина.