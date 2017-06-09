Первый матч «СКА-Хабаровск» сыграет дома с питерским «Зенитом»
Первый матч
Премьер-лиги для хабаровских армейцев может начаться 16 июля.
Накануне состоялось заседание Общего Собрания Некоммерческого партнерства «Российская футбольная Премьер-Лига». Представители клубов утвердили Регламенты и Календарь РОСГОССТРАХ Чемпионата России сезона 2017−2018 гг., который в ближайшее время будет утвержден на заседании Исполкома Российского футбольного союза и опубликован на сайте РФПЛ.
В состав РФПЛ были приняты ФК «Динамо-Москва», ФК «Тосно» и ФК «СКА-Хабаровск». Первый матч «СКА-Хабаровск» сыграет дома 16 июля с питерским «Зенитом» Даты, на которые назначены туры, предварительны.
Тем временем, окончательно не решен вопрос о допуске хабаровского стадиона им. Ленина.
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