Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 10 декабря
Вчера состоялось общее собрание РФПЛ, главным решением которого стало утверждение календаря на сезон-2017/18.
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ПРЯДКИН: НАДЕЕМСЯ, ЧТО В ДЕНЬ ДЕРБИ БУДЕТ НЕ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО
«СЭ» уже знакомил читателей с проектом структуры календаря. Повторим ключевые даты:
14 июля — матч за Суперкубок, «Локомотив» — «Спартак»;.
16 июля — первый тур;.
10 декабря — последний осенний тур — 20-й по счету;.
4 марта — возобновление чемпионата, дата матчей 21-го тура;.
9 мая — финал Кубка России;.
13 мая — окончание чемпионата, 30-й тур.
Сразу после общего собрания лиги стали известны даты дерби: матч ЦСКА — «Спартак» в первом круге состоится в 6-м туре, 13 августа, а ответная игра пройдет в 20-м туре аж 10 декабря. Время года, как известно, не самое комфортное для футбола. В том случае, если очень холодно, у лиги есть два резервных дня — 29 ноября и, что гораздо менее комфортно, 25 февраля. Конечно, климат сейчас таков, что в июне идет снег, а в декабре могут распуститься листья на деревьях, но все же в Перми и Екатеринбурге, где запланированы игры 10 декабря, в конце года лежит снег.
Что случилось — почему дерби «Спартак» — ЦСКА нельзя было провести раньше? Об этом корреспондент «СЭ» поговорил с главой лиги Сергеем Прядкиным.
— Честно сказать, думал, обсуждаться календарь будет гораздо жестче, — говорит Прядкин. — Но жаркой дискуссии не случилось, клубы с пониманием относятся к тем критериям, которые были заложены при его составлении.
— 10 декабря состоится тур — может быть очень холодно.
— Да, это может быть достаточно холодное время. Нам
— Но 10 декабря — дерби «Спартак» — ЦСКА. Страшное дело.
— Ничего страшного. При составлении календаря необходимо было выполнять ряд условий, связанных с выступлением наших команд в еврокубках. И я благодарен тем клубам, которые не играют в Европе, но пошли навстречу своим коллегам. Надеюсь, 10 декабря дерби пройдет при переполненных трибунах, и вопросов ни у кого не будет.
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Что это за условия? По информации «СЭ», ведущие клубы (ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», имеющие наибольшее представительство в сборной) обратились с просьбой не назначать матчи между собой в дни после встреч национальных команд — чтобы игроки могли показать свой лучший футбол. Кроме того, трудность и в том, что ЦСКА и «Спартак» в разных обстоятельствах — армейцы начинают с 3-го отборочного раунда, а «Спартак» сразу с группового, и, соответственно, у
«СКА-ХАБАРОВСК» МОЖЕТ НАЧАТЬ СЕЗОН В ХИМКАХ
Еще одно важное последствие общего собрания — новичок РФПЛ «СКА-Хабаровск» может начать чемпионат-2017/18 на резервном поле в подмосковных Химках.
— К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы, — сказал Сергей Прядкин. — Особенно к «СКА-Хабаровск». Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение — если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам.
Первое — освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной
— Каков дедлайн?
— Комиссию пошлем заранее, к началу июля. Она посмотрит на устранение недостатков.
Напомним, согласно принятому сегодня календарю, первый матч чемпионата хабаровчане проводят с «Зенитом», второй — с ЦСКА, третий — с «Анжи». И если хабаровчане не приведут свой стадион в соответствие с требованиями
ВОЗВРАЩАЕТСЯ МАРШ БЛАНТЕРА
Кроме того, приняты ключевые регламенты. Так, в регламенте чемпионата вновь включен пункт о том, что команды выходят на матч под известный всем марш Блантера.
— Такая строчка появится в регламенте, — говорит Прядкин. — На игру команды выйдут под звуки марша Блантера. А уже непосредственно перед финальным свистком будут звучать гимны клубов.
— Кроме того, обсудили на собрании и еще несколько тем, — продолжает Прядкин. — Ситуацию с легионерами — клубы попросили внести определенность с лимитом минимум за три трансферных окна, чтобы выровнять зарплатную ведомость. Решили обратиться с такой просьбой к РФС — будет ли лимит по схеме «10+15» или нет. Что же касается видеоповторов, гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг поднимал этот вопрос. Уже есть обращение к РФС. Нам необходимо разрешение от ФИФА, от международного совета по правилам игры в футбол. Денис Рогачев (заместитель председателя юридического комитета РФС. — Прим. «СЭ») присутствовал, думаю, он доложит в РФС о наших пожеланиях.
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