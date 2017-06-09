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ПРЯДКИН: НАДЕЕМСЯ, ЧТО В ДЕНЬ ДЕРБИ БУДЕТ НЕ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО

«СЭ» уже знакомил читателей с проектом структуры календаря. Повторим ключевые даты:

14 июля — матч за Суперкубок, «Локомотив» — «Спартак»;.

16 июля — первый тур;.

10 декабря — последний осенний тур — 20-й по счету;.

4 марта — возобновление чемпионата, дата матчей 21-го тура;.

9 мая — финал Кубка России;.

13 мая — окончание чемпионата, 30-й тур.

Сразу после общего собрания лиги стали известны даты дерби: матч ЦСКА — «Спартак» в первом круге состоится в 6-м туре, 13 августа, а ответная игра пройдет в 20-м туре аж 10 декабря. Время года, как известно, не самое комфортное для футбола. В том случае, если очень холодно, у лиги есть два резервных дня — 29 ноября и, что гораздо менее комфортно, 25 февраля. Конечно, климат сейчас таков, что в июне идет снег, а в декабре могут распуститься листья на деревьях, но все же в Перми и Екатеринбурге, где запланированы игры 10 декабря, в конце года лежит снег.

Что случилось — почему дерби «Спартак» — ЦСКА нельзя было провести раньше? Об этом корреспондент «СЭ» поговорил с главой лиги Сергеем Прядкиным.

— Честно сказать, думал, обсуждаться календарь будет гораздо жестче, — говорит Прядкин. — Но жаркой дискуссии не случилось, клубы с пониманием относятся к тем критериям, которые были заложены при его составлении.

— 10 декабря состоится тур — может быть очень холодно.

— Да, это может быть достаточно холодное время. Нам из-за ЧМ-2018 необходимо до 13 мая завершить чемпионат, окон для туров мало. Прозвучало предложение — сыграть либо в феврале, в резервный день, либо в декабре — в дату 20-го тура. Клубы посчитали, что поля в декабре будут лучше. И мы все же надеемся, что погода окажется не такой холодной. Возможно сыграть и в марте, в дни кубковых матчей — необходимо попросить РФС перенести эти встречи на другие даты.

— Но 10 декабря — дерби «Спартак» — ЦСКА. Страшное дело.

— Ничего страшного. При составлении календаря необходимо было выполнять ряд условий, связанных с выступлением наших команд в еврокубках. И я благодарен тем клубам, которые не играют в Европе, но пошли навстречу своим коллегам. Надеюсь, 10 декабря дерби пройдет при переполненных трибунах, и вопросов ни у кого не будет.

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Что это за условия? По информации «СЭ», ведущие клубы (ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», имеющие наибольшее представительство в сборной) обратились с просьбой не назначать матчи между собой в дни после встреч национальных команд — чтобы игроки могли показать свой лучший футбол. Кроме того, трудность и в том, что ЦСКА и «Спартак» в разных обстоятельствах — армейцы начинают с 3-го отборочного раунда, а «Спартак» сразу с группового, и, соответственно, у красно-белых из-за игр армейцев посреди недели в еврокубках было бы больше времени на восстановление. Окно, когда нет матчей посреди недели, нашли в 6-м туре — тогда и состоится дерби первого круга. Календарь составлялся зеркально, в соответствии с таблицей Бергера, и значит, ответное дерби пройдет через 14 туров, в 20-м туре, а он приходится на 10 декабря.

«СКА-ХАБАРОВСК» МОЖЕТ НАЧАТЬ СЕЗОН В ХИМКАХ

Еще одно важное последствие общего собрания — новичок РФПЛ «СКА-Хабаровск» может начать чемпионат-2017/18 на резервном поле в подмосковных Химках.

— К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы, — сказал Сергей Прядкин. — Особенно к «СКА-Хабаровск». Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение — если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам.

Первое — освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе — система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье — состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и, по предварительным данным, вариант резервной арены — «Арена Химки».

— Каков дедлайн?

— Комиссию пошлем заранее, к началу июля. Она посмотрит на устранение недостатков.

Напомним, согласно принятому сегодня календарю, первый матч чемпионата хабаровчане проводят с «Зенитом», второй — с ЦСКА, третий — с «Анжи». И если хабаровчане не приведут свой стадион в соответствие с требованиями премьер-лиги, старт чемпионата они проведут в Химках.

Глава РФПЛ Сергей ПРЯДКИН. Спорт-Экспресс

ВОЗВРАЩАЕТСЯ МАРШ БЛАНТЕРА

Кроме того, приняты ключевые регламенты. Так, в регламенте чемпионата вновь включен пункт о том, что команды выходят на матч под известный всем марш Блантера.

— Такая строчка появится в регламенте, — говорит Прядкин. — На игру команды выйдут под звуки марша Блантера. А уже непосредственно перед финальным свистком будут звучать гимны клубов.

— Кроме того, обсудили на собрании и еще несколько тем, — продолжает Прядкин. — Ситуацию с легионерами — клубы попросили внести определенность с лимитом минимум за три трансферных окна, чтобы выровнять зарплатную ведомость. Решили обратиться с такой просьбой к РФС — будет ли лимит по схеме «10+15» или нет. Что же касается видеоповторов, гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг поднимал этот вопрос. Уже есть обращение к РФС. Нам необходимо разрешение от ФИФА, от международного совета по правилам игры в футбол. Денис Рогачев (заместитель председателя юридического комитета РФС. — Прим. «СЭ») присутствовал, думаю, он доложит в РФС о наших пожеланиях.