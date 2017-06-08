«Фонтанка»: Манчини позвали в «Зенит», чтобы выиграть Лигу чемпионов

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Фурсенко заявил, что итальянский тренер Роберто Манчини был приглашен в клуб с целью выиграть Лигу чемпионов. В этом году задача — одержать победу в Лиге Европы. Также руководитель пообещал приобрести в «Зенит» двух дорогих футболистов, которые всем должны понравиться.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Зенит» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и не попал в Лигу чемпионов.