«Фонтанка»: Манчини позвали в «Зенит», чтобы выиграть Лигу чемпионов
В четверг в офисе «Зенита» состоялась закрытая встреча президента клуба Сергея Фурсенко и болельщиков петербургской команды, сообщает «Фонтанка». Фанатов выбирали рандомно среди тех, кто приобретает абонементы «Зенита» с 2008 года.
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Фурсенко заявил, что итальянский тренер Роберто Манчини был приглашен в клуб с целью выиграть Лигу чемпионов. В этом году задача — одержать победу в Лиге Европы. Также руководитель пообещал приобрести в «Зенит» двух дорогих футболистов, которые всем должны понравиться.
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Зенит» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и не попал в Лигу чемпионов.
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