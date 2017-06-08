Прядкин: «СКА-Хабаровск» может начать ЧР в Химках, домашняя арена не подходит РФПЛ
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Стадион имени Ленина в Хабаровске не соответствует требованиям Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), поэтому «СКА-Хабаровск» может начать новый сезон чемпионата России на «Арене-Химки», которая заявлена дальневосточным клубом как резервная арена, заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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«СКА-Хабаровск» добился права дебютировать в российской
«К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы. Особенно к “СКА-Хабаровску”. Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение — если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».
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