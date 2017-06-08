Прядкин: «СКА-Хабаровск» может начать ЧР в Химках, домашняя арена не подходит РФПЛ

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«СКА-Хабаровск» добился права дебютировать в российской премьер-лиге в следующем сезоне, обыграв «Оренбург» в стыковых матчах за право выйти или остаться в РФПЛ. Обе встречи — в Хабаровске и в Оренбурге — завершились со счетом 0:0, поэтому судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти, где были точнее армейцы — 5:3.

«К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы. Особенно к “СКА-Хабаровску”. Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение — если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

«Первое — освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе — система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье — состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и по предварительным данным, вариант резервной арены — “Арена Химки”. Каков дедлайн? Комиссию пошлем заранее, к началу июля. Она посмотрит на устранение недостатков», — добавил глава РФПЛ.