Сколько стоил провальный испанский эксперимент «Рубина»

«Рубин» попрощался с главным тренером. Казанская сиеста Хави Грасии длиною в 12 месяцев завершена, испанец возвращается работать на родину. К сожалению, двукратному чемпиону России этот сезон-эксперимент обошёлся слишком дорого.

Цитата Хави Грасия Мы будем много трудиться, чтобы порадовать болельщиков. С такой поддержкой «Рубин» должен занимать только первое место. Тут не поймут даже второго.

По данным испанских СМИ, казанский клуб дал экс-наставнику «Малаги» четырёхлетний контракт с зарплатой 4 млн евро в год. От таких предложений тренеры калибра Хави Грасии не отказываются. Возможно, он действительно хороший специалист, но изначально смущал тот факт, что за десятилетнюю карьеру уроженец Памплоны не завоевал ни одного трофея. Кроме того, у испанца был уже короткий и неудачный опыт за границей. По ходу сезона-2011/12 он принял греческую «Керкиру», которая к середине ноября занимала 14-е место и находилась в зоне вылета. Хави Грасия проработал до конца марта и оставил команду на 15-м месте. Спас «Керкиру» сменщик уволенного испанца.

На фоне славословий в адрес 46-летнего специалиста резким контрастом выглядел комментарий ветерана казанцев — Гёкдениза Карадениза. Турецкий полузащитник, стремящийся называть вещи своими именами, точно спрогнозировал, что ждёт «Рубин» после назначения Хави Грасии.

— Если придёт иностранец, «Рубин» только потеряет время. Пока он изучит российский футбол, российский менталитет… В моём понимании, тренером должен быть россиянин, который будет знать местный футбол, понимать, чего хочет «Рубин». Иностранцу это трудно. Конечно, я очень хотел бы возвращения Курбана Бердыева, но многие вещи не решаются моим желанием. К возвращению Сергея Семака также отнесусь положительно, я его очень уважаю, у него профессиональное отношение к работе. Думаю, Сергей сможет помочь. Если бы меня спросили, то я бы ответил, что он нужен, — сказал Карадениз в мае 2016-го в интервью «Бизнес Online».

Как в итоге сложился сезон для Бердыева и как для Хави Грасии знает любой российский болельщик, потому как писали о «Ростове» и «Рубине» много, но в разной тональности. Ростовчане радовали классным футболом в Лиге чемпионов и Лиге Европы, до последнего тура сражались за попадание в еврокубки. Казанцы же потеряли ориентиры задолго до конца чемпионата и финишировали на девятом месте. Кроме того, упустили шанс завоевать Кубок России. Несложно догадаться, с какими чувствами болельщики «рубиновых» смотрели на то, как Бердыев и его команда громили Хави Грасию в 28-м туре: по ходу матча «Ростов» вёл со счётом 4:0.

Даже сравнение с молодым тренером Семаком не в пользу испанца. Сергей Богданович принял «Уфу», когда она была соседом «Рубина» в таблице и имела преимущество в два очка. После 30-го тура уфимцы выиграли у казанцев четыре очка.

Если «Рубин» Хави Грасии где-то и стал чемпионом, то на трансферном рынке. Казанский клуб потратил рекордную по кризисным временам сумму на новичков под испанского тренера. Различные СМИ публиковали информацию, которой нет оснований не доверять: Рубен Рочина — 10 млн евро за трансфер плюс 2,2 млн евро в год в качестве зарплаты, Максим Лестьенн — 10 и 2,5 млн, Жонатас — 7 и 3 млн, Карлос Самбрано — 3,5 и 2 млн евро. Саму Гарсия стоил 5 млн евро, а Мориц Бауэр — 4 млн. Серхио Санчес и Алекс Сонг были взяты свободными агентами, но можно представить размеры «подъёмных» и зарплаты этого дуэта. Тот же Сонг поехал в Россию, как говорят, за 4 млн евро в год.

Таким образом, на летние трансферы у «Рубина» ушло порядка 40 млн евро. При этом Саму Гарсия не задержался в Казани и уже зимой уехал играть в «Леганес» на правах аренды. Лестьенн и Сонг, похоже, тоже решили свою задачу на сезон выполненной в момент подписания контракта с клубом. Болельщики возмущались качеством их игры, а партнёры — отношением к делу. Медленный Серхио Санчес совершил массу ошибок, которые в том числе стоили «Рубину» пропущенных мячей. Никто из легионеров не стал для «рубиновых» таким лидером, каким прежде был Карадениз. Естественно, сам турецкий легионер, чью точку зрения Хави Грасия, конечно же, знал, играл очень мало.

В заслугу испанскому тренеру можно поставить разве что доверие молодым футболистам. Эльмир Набиуллин, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов получили свои минуты. Вот только игра «Рубина» мешала ребята прогрессировать. Например, Жемалетдинов не набрал за 23 матча ни одного очка по системе «гол плюс пас». А ведь в прошлом чемпионате, когда Рифат ярко дебютировал в РФПЛ за «Локомотив», он в пяти турах забил два гола и заработал пенальти. У Игоря Черевченко талантливый полузащитник просто летал по полю!

Футбол в исполнении казанской команды был скучным и бессодержательным, как комментарии на пресс-конференциях самого тренера. Гёкдениз Карадениз вынес приговор по окончании неудачного сезона:

Цитата Гёкдениз Карадениз Из того, что планировали, ничего не получилось. Очень огорчили наших болельщиков. В команду вложено много средств, а отдачи не было… Я не собираюсь критиковать Хави Грасию и оценивать его тренерские качества — это не в моём стиле и будет выглядеть не очень красиво. Но могу сказать одно: с испанским тренером у «Рубина» не будет успехов. Это только моё мнение. Кто-то может возразить и посчитать, что я неправ, и такое мнение тоже имеет право на жизнь. У нас с Хави Грасией нет личного конфликта. Однако я с ним работать не буду. Готов играть за дубль.

Хави Грасия покидает Казань (кстати, как там с неустойкой?), а, значит, Караденизу, скорее всего, не придётся «пылить» в молодёжном чемпионате. У нового тренерского штаба «Рубина» сложная задача. Необходимо быстро справиться с проблемами, копившимися целый год, при этом с более жёсткими финансовыми ограничениями. Не так-то просто избавиться от высокооплачиваемых легионеров, которые лишились мотивации и откровенно валяют дурака. Только они и скажут испанцу «gracias» за его работу в Казани.

Анатолий Романов