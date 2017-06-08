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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30022971/?
8 июня 2017, 22:11 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Кириченко не будет работать в «Рубине» при Бердыеве

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко не будет работать в «Рубине», утверждает «Бизнес online». 40-летний специалист входил в штаб донского клуба при Курбане Бердыеве, но руководство решило не продлевать с ним контракт.

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Напомним, что, по информации «СЭ», Бердыев в ближайшее время вновь возглавит «Рубин». Сегодня казанцы официально объявили о расставании с главным тренером Хави Грасией, работавшим с командой в завершившемся сезоне.

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