Кириченко не будет работать в «Рубине» при Бердыеве
Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко не будет работать в «Рубине», утверждает «Бизнес online». 40-летний специалист входил в штаб донского клуба при Курбане Бердыеве, но руководство решило не продлевать с ним контракт.
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Напомним, что, по информации «СЭ», Бердыев в ближайшее время вновь возглавит «Рубин». Сегодня казанцы официально объявили о расставании с главным тренером Хави Грасией, работавшим с командой в завершившемся сезоне.
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