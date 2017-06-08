Кириченко не будет работать в «Рубине» при Бердыеве

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Напомним, что, по информации «СЭ», Бердыев в ближайшее время вновь возглавит «Рубин». Сегодня казанцы официально объявили о расставании с главным тренером Хави Грасией, работавшим с командой в завершившемся сезоне.