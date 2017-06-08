Аджоев: «Арсенал» не определился с новым тренером, кандидатов много
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» еще не определился с тем, кто будет новым главным тренером команды. Об этом ТАСС сообщил президент «Арсенала» Гурам Аджоев.
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Ранее телекомментатор Нобель Арустамян написал в Twitter, что основным кандидатом на пост главного тренера является черногорский специалист Миодраг Божович, работавший в российских «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове» и «Локомотиве».
«Пока мы с тренером не определились. У нас кандидатов — 20 человек из разных стран», — сказал Аджоев.
«Арсенал» занял 14-е место в чемпионате Российской футбольной
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