Аджоев: «Арсенал» не определился с новым тренером, кандидатов много

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Ранее телекомментатор Нобель Арустамян написал в Twitter, что основным кандидатом на пост главного тренера является черногорский специалист Миодраг Божович, работавший в российских «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове» и «Локомотиве».

«Пока мы с тренером не определились. У нас кандидатов — 20 человек из разных стран», — сказал Аджоев.