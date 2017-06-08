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8 июня 2017, 19:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Аджоев: «Арсенал» не определился с новым тренером, кандидатов много

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» еще не определился с тем, кто будет новым главным тренером команды. Об этом ТАСС сообщил президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

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Ранее телекомментатор Нобель Арустамян написал в Twitter, что основным кандидатом на пост главного тренера является черногорский специалист Миодраг Божович, работавший в российских «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове» и «Локомотиве».

«Пока мы с тренером не определились. У нас кандидатов — 20 человек из разных стран», — сказал Аджоев.

«Арсенал» занял 14-е место в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17, а в стыковых матчах за право выступать в элите за счет гола, забитого на выезде, одолел красноярский «Енисей» (1:2, 1:0). Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков покинул команду после завершения сезона.

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