«Ростов» объявил о переходе защитника Вилюша
«Ростов» официально объявил о переходе защитника польского «Леха» Мацея Вилюша. Контракт с футболистом рассчитан на три года.
«28-летний польский защитник перешёл в наш клуб. Мацей Вилюш выступал за команды “Херенвен”, “Спарта” (Роттердам), “Белхатув”, “Корона Кельце” и “Лех”. В составе национальной сборной Польши Вилюш провёл четыре матча. Добро пожаловать в наш клуб, Мацей!» — говорится в сообщении
В минувшем сезоне чемпионата Польши Вилюш принял участие в 20 матчах за «Лех». Ранее он отметил, что считает «Ростов» большим клубом.