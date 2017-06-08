«Ростов» объявил о переходе защитника Вилюша

«28-летний польский защитник перешёл в наш клуб. Мацей Вилюш выступал за команды “Херенвен”, “Спарта” (Роттердам), “Белхатув”, “Корона Кельце” и “Лех”. В составе национальной сборной Польши Вилюш провёл четыре матча. Добро пожаловать в наш клуб, Мацей!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Мацей Вилюш — игрок «Ростова»!<br><br>Контракт заключен на три года.<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2?src=hash">#мыростов</a> <a href="https://t.co/4b9LLxOorx">pic.twitter.com/4b9LLxOorx</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/872839727572975616">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В минувшем сезоне чемпионата Польши Вилюш принял участие в 20 матчах за «Лех». Ранее он отметил, что считает «Ростов» большим клубом.