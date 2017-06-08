Нас ждет очередное «снежное» дерби? РФПЛ утвердила календарь сезона-2017/18
К календарю на следующий сезон уже есть вопросы.
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После утверждения проекта календаря сезона-2017/18 на общем собрании Российской футбольной
Как рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, первым вышедший к журналистам после собрания РФПЛ, дерби всея Руси со «Спартаком» запланированы на 13 августа (домашний матч армейцев) и 10 декабря. То есть клубы, которые участвуют в еврокубках, должны будут вернуться в Москву после проведенного матча в Лиге Европы или Лиге чемпионов и сыграть в заключительном туре перед зимним перерывом.
«Спартаку» точно предстоит провести шестой тур группового этапа Лиги чемпионов, причем на выезде (так как последние встречи российские команды всегда проводят не на домашней арене). Большой шанс, что и ЦСКА будет задействован в этот промежуток времени в еврокубках. Какой может быть погода 10 декабря, предсказать очень сложно, но точно не самой комфортной для болельщиков и футболистов.
Чуть позже из здания на Трубной улице вышел
При этом, по словам Бабаева, лига все же старалась учесть пожелание клубов по календарю. «Понятно, что невозможно удовлетворить все запросы, — отметил генеральный директор ЦСКА. — Есть определенные климатические вопросы, есть участники еврокубков, есть команды, которые могут играть на одном стадионе. Но
Естественно, журналисты просто так не отпустили Бабаева, и задали актуальные вопросы.
— Есть определенность по поводу будущего Зорана Тошича?
— Пока нет, переговоры ведутся.
— Где может оказаться Сергей Чепчугов, недавно покинувший клуб?
— У него есть несколько вариантов. Мы помогаем ему. Думаю, что он останется в
— 6 июня исполнилось 5 лет, как Марио Фернандес живет в России. Комитет по статусу игроков уже предоставил бумагу, по которой он может официально выступать за сборную России?
— Это происходит автоматически. Если бы он сейчас не был прооперирован, то с 6 июня уже имел бы право принимать участие в играх за сборную России.
Стоит отметить, что на заседание, помимо клубов
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