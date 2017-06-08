Нас ждет очередное «снежное» дерби? РФПЛ утвердила календарь сезона-2017/18

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После утверждения проекта календаря сезона-2017/18 на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сразу вспомнился матч ЦСКА и «Спартака», который состоялся в 2002 году. Тогда игра началась с почти часовым опозданием из-за того, что на улице шел сильный снег, и бульдозеры пытались расчистить поле. В народе эту встречу прозвали «снежным дерби». Но на дворе в то время было 9 ноября, и такая погода была скорее аномалией.

Как рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, первым вышедший к журналистам после собрания РФПЛ, дерби всея Руси со «Спартаком» запланированы на 13 августа (домашний матч армейцев) и 10 декабря. То есть клубы, которые участвуют в еврокубках, должны будут вернуться в Москву после проведенного матча в Лиге Европы или Лиге чемпионов и сыграть в заключительном туре перед зимним перерывом.

«Спартаку» точно предстоит провести шестой тур группового этапа Лиги чемпионов, причем на выезде (так как последние встречи российские команды всегда проводят не на домашней арене). Большой шанс, что и ЦСКА будет задействован в этот промежуток времени в еврокубках. Какой может быть погода 10 декабря, предсказать очень сложно, но точно не самой комфортной для болельщиков и футболистов.

Чуть позже из здания на Трубной улице вышел вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и сказал следующее: «Резервная дата последнего тура перед зимним перерывом (который запланирован на 10 декабря) — 20 февраля. Хотя еще неизвестно, что хуже». Лучше и не скажешь.

При этом, по словам Бабаева, лига все же старалась учесть пожелание клубов по календарю. «Понятно, что невозможно удовлетворить все запросы, — отметил генеральный директор ЦСКА. — Есть определенные климатические вопросы, есть участники еврокубков, есть команды, которые могут играть на одном стадионе. Но плюс-минус все клубы остались удовлетворены. Конечно, есть нюансы с декабрьскими матчами, могут возникнуть определенные сложности, особенно на севере страны. Лига постарается учесть все эти вопросы».

Естественно, журналисты просто так не отпустили Бабаева, и задали актуальные вопросы.

— Есть определенность по поводу будущего Зорана Тошича?

— Пока нет, переговоры ведутся.

— Где может оказаться Сергей Чепчугов, недавно покинувший клуб?

— У него есть несколько вариантов. Мы помогаем ему. Думаю, что он останется в премьер-лиге.

— 6 июня исполнилось 5 лет, как Марио Фернандес живет в России. Комитет по статусу игроков уже предоставил бумагу, по которой он может официально выступать за сборную России?

— Это происходит автоматически. Если бы он сейчас не был прооперирован, то с 6 июня уже имел бы право принимать участие в играх за сборную России.