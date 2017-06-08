«Динозавры» не вымирают. 10 главных долгожителей клубов РФПЛ
Сергей Игнашевич и братья Березуцкие продлили на год контракты с ЦСКА. Они среди лидеров РФПЛ по количеству сезонов в одном клубе.
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9−10. Маринато Гилерме
Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года. Тогда он прибыл в Москву малоизвестным бразильцем из «Атлетико Паранаэнсе», подписав контракт на пять лет, а теперь является игроком сборной России. За 10 лет в РФПЛ Маринато сыграл за «железнодорожников» 182 матча, в которых пропустил 173 мяча. Выиграл два Кубка России и бронзовые медали сезона-2013/14, заслужил капитанскую повязку. Некоторое время назад ходили слухи о трансфере Гилерме в «Краснодар», однако голкипер не покинул «Локомотив» и готов в нём выступать до конца карьеры.
9−10. Евгений Макеев
Уроженец Череповца тоже уже 10 лет принадлежит одному клубу. Макеев с 2007 года носит футболку «Спартака», в составе которого выиграл два серебра и золото. Правда, в минувшем чемпионском сезоне Евгений принял участие лишь в двух матчах. Получал практику в
8. Заур Садаев
Воспитанник «Терека», который с нового сезона будет переименован в «Ахмат», выступает за команду из Грозного с 2006-го. В
6−7. Александр Анюков
Летом 2005 года защитник «Крыльев Советов» Анюков покинул родную Самару и перебрался в «Зенит». С тех пор Александр остаётся футболистом
6−7. Ризван Уциев
Ещё один воспитанник «Терека», чья карьера полностью связана с клубом из Грозного, — защитник Уциев. Ризван дебютировал на профессиональном уровне в 2005 году, а теперь носит капитанскую повязку. В
5. Сергей Игнашевич
Первая пятёрка — почти полностью за игроками ЦСКА. Игнашевич принял предложение
1−4. Игорь Акинфеев
Похоже, всё идёт к тому, что Акинфеев проведёт всю карьеру в родном клубе. Воспитанник ЦСКА дебютировал в РФПЛ в 2002 году и с тех пор никому не уступает места в основе
1−4. Алексей Березуцкий
Представить оборону ЦСКА без защитников-«динозавров» просто невозможно. На заре цивилиза… карьеры в адрес братьев Березуцких было выпущено множество критических стрел, но Валерий Газзаев видел то, чего не замечали другие. Благодаря доверию тренера оборона сборной России на долгие годы получила сильных разрушителей. У Алексея более 300 матчей за «армейцев» в РФПЛ, он шестикратный чемпион страны, кроме того завоевал семь Кубков и шесть Суперкубков России. Выиграл Кубка УЕФА. Впереди у него с братом уже бог знает какая по счёту Лига чемпионов.
1−4. Василий Березуцкий
За плечами защитника те же полтора десятка лет в ЦСКА. Василий Березуцкий вместе с Алексеем перешёл из «Торпедо-ЗИЛ» и дебютировал в составе «армейцев» летом 2002 года. У Березуцкого тоже более 300 матчей в РФПЛ, шесть золотых медалей, семь кубковых трофеев и шесть Суперкубков. Василий, как и брат, был обладателем Кубка УЕФА—2004/05. Вполне возможно, что мы ещё увидим Березуцких и Игнашевича в сборной России на чемпионате мира, ведь они
1−4. Иван Черенчиков
Группу старожилов-«армейцев» разбавляет защитник Черенчиков. Уроженец Челябинской области начал играть на профессиональном уровне в 2002 году за «Амкар» и продолжает по сей день. У Ивана 219 матчей в
Анатолий Романов
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