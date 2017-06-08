«Динозавры» не вымирают. 10 главных долгожителей клубов РФПЛ

9−10. Маринато Гилерме

Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года. Тогда он прибыл в Москву малоизвестным бразильцем из «Атлетико Паранаэнсе», подписав контракт на пять лет, а теперь является игроком сборной России. За 10 лет в РФПЛ Маринато сыграл за «железнодорожников» 182 матча, в которых пропустил 173 мяча. Выиграл два Кубка России и бронзовые медали сезона-2013/14, заслужил капитанскую повязку. Некоторое время назад ходили слухи о трансфере Гилерме в «Краснодар», однако голкипер не покинул «Локомотив» и готов в нём выступать до конца карьеры.

9−10. Евгений Макеев

Уроженец Череповца тоже уже 10 лет принадлежит одному клубу. Макеев с 2007 года носит футболку «Спартака», в составе которого выиграл два серебра и золото. Правда, в минувшем чемпионском сезоне Евгений принял участие лишь в двух матчах. Получал практику в фарм-клубе в ФНЛ. Очевидно, будущее Макеева в «Спартаке» под вопросом. Кстати, этим летом уже сменили клубы и другие старожилы, выступавшие в своих прежних командах с 2007-го, — зенитовец Николас Ломбертс, подписавший контракт с «Остенде», и «железнодорожник» Ренат Янбаев.

8. Заур Садаев

Воспитанник «Терека», который с нового сезона будет переименован в «Ахмат», выступает за команду из Грозного с 2006-го. В Премьер-Лиге Садаев сыграл 100 матчей и забил 13 голов. В последние годы нападающий трижды менял команду, но при этом оставался игроком «Терека». Его брали в краткосрочную аренду израильский «Бейтар», польские «Лехия» и «Лех», в рядах которого Заур выиграл чемпионат. Пока не известно, вписывается ли Садаев в планы нового главного тренера Олега Кононова, но, скорее всего, он никуда не уйдёт, поскольку в январе продлил контракт с грозненским клубом.

6−7. Александр Анюков

Летом 2005 года защитник «Крыльев Советов» Анюков покинул родную Самару и перебрался в «Зенит». С тех пор Александр остаётся футболистом сине-бело-голубых. За 12 лет в Северной столице Анюков завоевал четыре золота, два Кубка России и четыре Суперкубка России, стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Только в РФПЛ Анюков провёл за петербургскую команду более 250 матчей. Сейчас 34-летний защитник реже выходит на поле, как правило, подменяя справа Игоря Смольникова, тем не менее на него по-прежнему можно рассчитывать в матче любого накала.

6−7. Ризван Уциев

Ещё один воспитанник «Терека», чья карьера полностью связана с клубом из Грозного, — защитник Уциев. Ризван дебютировал на профессиональном уровне в 2005 году, а теперь носит капитанскую повязку. В Премьер-Лиге он провёл 171 матч и забил шесть голов. По итогам минувшего чемпионата защитник стал лидером среди всех полевых игроков «Терека» по количеству сыгранных минут, столько же только у голкипера Евгения Городова. 29-летний Уциев также продлил контракт, наверняка он будет ключевой фигурой и в команде Кононова.

5. Сергей Игнашевич

Первая пятёрка — почти полностью за игроками ЦСКА. Игнашевич принял предложение красно-синих в 2004 году, уйдя из «Локомотива». За 13 лет в составе «армейцев» защитник выиграл пять чемпионских титулов, шесть Кубков и Суперкубков России, а также Кубок УЕФА. На счету 37-летнего Игнашевича более 300 матчей за ЦСКА в РФПЛ. Год назад защитник подумывал о смене клуба, однако после ухода Леонида Слуцкого остался в рядах «армейцев». Продление контракта означает, что сегодня Сергей полностью доволен своим положением в команде.

1−4. Игорь Акинфеев

Похоже, всё идёт к тому, что Акинфеев проведёт всю карьеру в родном клубе. Воспитанник ЦСКА дебютировал в РФПЛ в 2002 году и с тех пор никому не уступает места в основе красно-синих. У капитана «армейцев» 369 матчей в чемпионате России. В его коллекции шесть чемпионских титулов, столько же побед в Кубке и Суперкубке страны плюс Кубок УЕФА. По ходу минувшего сезона Игорь побил несколько рекордов ЦСКА и сборной России, где он остаётся твёрдым «первым номером» в преддверии Кубка конфедераций и домашнего чемпионата мира.

1−4. Алексей Березуцкий

Представить оборону ЦСКА без защитников-«динозавров» просто невозможно. На заре цивилиза… карьеры в адрес братьев Березуцких было выпущено множество критических стрел, но Валерий Газзаев видел то, чего не замечали другие. Благодаря доверию тренера оборона сборной России на долгие годы получила сильных разрушителей. У Алексея более 300 матчей за «армейцев» в РФПЛ, он шестикратный чемпион страны, кроме того завоевал семь Кубков и шесть Суперкубков России. Выиграл Кубка УЕФА. Впереди у него с братом уже бог знает какая по счёту Лига чемпионов.

1−4. Василий Березуцкий

За плечами защитника те же полтора десятка лет в ЦСКА. Василий Березуцкий вместе с Алексеем перешёл из «Торпедо-ЗИЛ» и дебютировал в составе «армейцев» летом 2002 года. У Березуцкого тоже более 300 матчей в РФПЛ, шесть золотых медалей, семь кубковых трофеев и шесть Суперкубков. Василий, как и брат, был обладателем Кубка УЕФА—2004/05. Вполне возможно, что мы ещё увидим Березуцких и Игнашевича в сборной России на чемпионате мира, ведь они по-прежнему ни в чём не уступают более молодым коллегам. Станислав Черчесов не исключил их возвращения в национальную команду.

1−4. Иван Черенчиков

Группу старожилов-«армейцев» разбавляет защитник Черенчиков. Уроженец Челябинской области начал играть на профессиональном уровне в 2002 году за «Амкар» и продолжает по сей день. У Ивана 219 матчей в Премьер-Лиге, в которых он забил шесть мячей. Правда, в минувшем сезоне 32-летний Черенчиков в основном смотрел футбол со скамейки. Он 23 раза оставался в запасе «Амкара», а сыграл только в выездном матче с «Анжи». Вдобавок опытному защитнику помешала травма, из-за которой он пропустил старт российского чемпионата.

Анатолий Романов