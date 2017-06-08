Дерби «Спартака» и ЦСКА в новом сезоне запланированы на 13 августа и 10 декабря

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Об этом сообщил генеральный директор «армейского» клуба Роман Бабаев после общего собрания РФПЛ.

«Календарь утверждён на 30 туров, но, понятно, пока без точных дат. Возможно, будут ещё какие-то технические изменения. Лига старалась учесть все факторы. Понятно, что невозможно удовлетворить все запросы: есть климатические ограничения, есть участники еврокубков, есть команды, которые, возможно, будут играть на одном стадионе.

Плюс-минус остались удовлетворены. Попросили особое внимание уделить декабрьским матчам, так как очевидно, что могут возникнуть определённые сложности, особенно на севере.

Матч «Спартак» — ЦСКА намечен на 13 августа, ЦСКА — «Спартак» — на 10 декабря.

Старт сезона запланирован на 16 июля, последний тур — на 13 мая. Это связано с чемпионатом мира. Календарь не идеальный, мы хотели более комфортный и для зрителей, и для футболистов, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.