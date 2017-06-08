Дерби «Спартака» и ЦСКА в новом сезоне запланированы на 13 августа и 10 декабря
В сезоне-2017/18 столичные дерби между «Спартаком» и ЦСКА запланированы на 13 августа и 10 декабря.
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Об этом сообщил генеральный директор «армейского» клуба Роман Бабаев после общего собрания РФПЛ.
«Календарь утверждён на 30 туров, но, понятно, пока без точных дат. Возможно, будут ещё
Матч «Спартак» — ЦСКА намечен на 13 августа, ЦСКА — «Спартак» — на 10 декабря.
Старт сезона запланирован на 16 июля, последний тур — на 13 мая. Это связано с чемпионатом мира. Календарь не идеальный, мы хотели более комфортный и для зрителей, и для футболистов, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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