В первом туре «Зенит» полетит в Хабаровск, а «Спартак» играет с «Динамо»
«СЭ» стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/18, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.
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Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Итак, в первом туре встречаются (дата первого тура — 16 июля):
«Анжи» — ЦСКА
«Локомотив» — «Арсенал»
«СКА-Хабаровск» — «Зенит»
«Рубин» — «Краснодар»
«Тосно» — «Уфа»
«Спартак» — «Динамо»
«Урал» — «Ростов»
«Терек» — «Амкар».
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