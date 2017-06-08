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8 июня 2017, 15:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В первом туре «Зенит» полетит в Хабаровск, а «Спартак» играет с «Динамо»

«СЭ» стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/18, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.

СЭ стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/18 который сегодня рассматривается на общем собрании <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Итак, в первом туре встречаются (дата первого тура — 16 июля):

«Анжи» — ЦСКА
«Локомотив» — «Арсенал»
«СКА-Хабаровск» — «Зенит»
«Рубин» — «Краснодар»
«Тосно» — «Уфа»
«Спартак» — «Динамо»
«Урал» — «Ростов»
«Терек» — «Амкар».

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