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8 июня 2017, 14:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» выкупил Тигиева у «Анжи» за € 1 млн, срок контракта — четыре года

По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о выкупе контракта защитника Георгия Тигиева у «Анжи».

По информации Чемпионата московский Спартак договорился о выкупе контракта защитника Георгия <span class=error>Тигиева</span> у <span class=error>Анжи</span>. Увеличить
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В прошлом сезоне вторую часть чемпионата футболист выступал за красно-белых на правах аренды. За 21-летнего футболиста «Спартак» заплатит махачкалинскому клубу € 1 млн, а с самим игроком будет заключён контракт сроком на четыре года.

В прошлом сезоне Тигиев провёл в составе «Спартака» четыре матча в РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями. В составе столичного клуба защитник стал чемпионом России.

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