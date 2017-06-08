«Спартак» выкупил Тигиева у «Анжи» за € 1 млн, срок контракта — четыре года
По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о выкупе контракта защитника Георгия Тигиева у «Анжи».
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В прошлом сезоне вторую часть чемпионата футболист выступал за
В прошлом сезоне Тигиев провёл в составе «Спартака» четыре матча в РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями. В составе столичного клуба защитник стал чемпионом России.
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