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В прошлом сезоне вторую часть чемпионата футболист выступал за красно-белых на правах аренды. За 21-летнего футболиста «Спартак» заплатит махачкалинскому клубу € 1 млн, а с самим игроком будет заключён контракт сроком на четыре года.

В прошлом сезоне Тигиев провёл в составе «Спартака» четыре матча в РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями. В составе столичного клуба защитник стал чемпионом России.