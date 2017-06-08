ФК «Рубин» расторг контракт с главным тренером Хави Грасией
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды испанцем Хави Грасией. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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«Грасия и руководство футбольного клуба “Рубин” пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, — говорится в сообщении. — Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес».
Ранее сообщалось, что основным претендентом на пост главного тренера казанской команды является Курбан Бердыев.
Грасия возглавил «Рубин» перед началом прошлого сезона, под его руководством команда заняла девятое место в чемпионате России.
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