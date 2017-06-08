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8 июня 2017, 13:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Никита Медведев подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», вратарь Никита Медведев на правах свободного агента подпишет контракт с «Локомотивом».

Как стало известно СЭ вратарь Никита <span class=error>Медведев</span> на правах свободного агента подпишет контракт с Локомотивом. Увеличить
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Соглашение будет заключено сроком на три года.

В минувшем сезоне Медведев выступал за «Ростов». 30 апреля 2017 года побил рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты). До этого рекорд составлял 939 минут и был установлен Русланом Нигматуллиным.

«Ростов» в чемпионате России-2016/17 занял шестое место, «Локомотив» — восьмое, но выиграл Кубок страны.

Таблица переходов премьер-лиги.

Ростов
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Локомотив М
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