ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и Игнашевичем

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Соглашения всех трёх игроков рассчитаны до окончания сезона-2017/18, сообщает официальный сайт столичного клуба.

«Кажется, вечный двигатель существует, и он внутри наших защитников», — говорится в официальном «Твиттере» столичной команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">? Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продлили контракты! Кажется, вечный двигатель существует, и он внутри наших защитников ? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D1%8B%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#мыЦСКА</a> <a href="https://t.co/qZc8GR15i0">pic.twitter.com/qZc8GR15i0</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/872755139274264576">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В. Березуцкий дебютировал за ЦСКА в 2002 году и за это время сыграл 492 матча и забил 13 голов. А. Березуцкий также провёл первый матч за «армейцев» в 2002 году, на его счету 473 матча, 10 голов. Игнашевич дебютировал в стане ЦСКА в 2004 году, проведя 505 матчей и забив 45 голов.