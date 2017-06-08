ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и Игнашевичем
Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий и Сергей Игнашевич продлили контракты со своим клубом.
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Соглашения всех трёх игроков рассчитаны до окончания сезона-2017/18, сообщает официальный сайт столичного клуба.
«Кажется, вечный двигатель существует, и он внутри наших защитников», — говорится в официальном «Твиттере» столичной команды.
В. Березуцкий дебютировал за ЦСКА в 2002 году и за это время сыграл 492 матча и забил 13 голов. А. Березуцкий также провёл первый матч за «армейцев» в 2002 году, на его счету 473 матча, 10 голов. Игнашевич дебютировал в стане ЦСКА в 2004 году, проведя 505 матчей и забив 45 голов.
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