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8 июня 2017, 10:54 | Футбол: Премьер-лига | Губерния онлайн

«СКА-Хабаровск» заключил контракты с вратарем и нападающим

Вратарь Александр Довбня и нападающий Владислав Никифоров продолжат играть за «СКА-Хабаровск». Клуб заключил с ними новые контракты.

Отмечается, что грядущий сезон в составе команды будет вторым в карьере Александра Довбни и одиннадцатым в послужном списке Владислава Никифорова, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».

Напомним, на днях клуб расстался с двенадцатью футболистами.
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