«СКА-Хабаровск» заключил контракты с вратарем и нападающим

Генеральный директор «Зенита», бывший президент РФС Сергей Фурсенко рассказал, как, по его мнению, изменился российский футбол за время его отсутствия, а также поведал, почему при выборе нового тренера петербургского клуба он принял решение назначить на этот пост итальянца Роберто Манчини.