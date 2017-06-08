«СКА-Хабаровск» заключил контракты с вратарем и нападающим
Вратарь Александр Довбня и нападающий Владислав Никифоров продолжат играть за «СКА-Хабаровск». Клуб заключил с ними новые контракты.
Отмечается, что грядущий сезон в составе команды будет вторым в карьере Александра Довбни и одиннадцатым в послужном списке Владислава Никифорова, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, на днях клуб расстался с двенадцатью футболистами.
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