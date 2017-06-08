Фурсенко: Привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза

«Я бы не стал рассуждать, насколько он отличается от самого себя пятилетней давности. Всё зависит от того, кем являешься ты сам. Я пришёл, потому что знаю и понимаю предмет, могу помочь клубу. Какой бы уровень сейчас ни был, его надо поднимать.



Почему выбор остановил на Манчини? Он — один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы ещё до того, как я пришёл работать в РФС — я собирался пригласить его на работу в сборную России. Идея с Манчини была ещё до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом, как вы верно заметили, мы общались с Манчини в 2012-м — когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось. В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза», — цитируют Фурсенко «Известия».