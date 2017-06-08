Геркус: Обсуждается вопрос изменения названия стадиона «Локомотива»
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Упоминание одного из брендов РЖД может появиться в названии стадиона «Локомотив» в Черкизове. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент московского футбольного клуба Илья Геркус.
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«Я думаю, если будут изменения, то в названии появится один из брендов РЖД», — сказал он.
На вопрос, рассматривается ли вариант «Сапсан-Арена», президент «Локомотива» ответил: «Возможно, такое название получит Малая спортивная арена, где будут принимать соперников “Казанка” (вторая команда “Локомотива” — прим. ТАСС) и молодежный состав».
«Что может быть круче “Сапсана”? “Ласточка”, “Стриж”, “РЖД-Арена”. Сейчас обсуждаются разные варианты», — отметил собеседник агентства.
На вопрос, может ли название стадиона «Локомотив» измениться уже в сезоне-2017/18, Геркус ответил: «Да, такое может произойти».
Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году. Вместимость арены составляет 28 800 зрителей.
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