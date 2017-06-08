«Зенит» стал лучшим российским клубом сезона по версии агентства Gracenote

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В первую пятерку рейтинга попали сразу три испанские команды. Возглавил рейтинг мадридский «Реал», на второй строчке оказалась «Барселона». Третье место заняла немецкая «Бавария», четвертое — «Атлетико», пятое — итальянский «Ювентус». На 700-м месте рейтинг замыкает клуб «Кайлунго» из Сан-Марино, индекс которого составил 27 баллов, для сравнения индекс «Реала» — 4422 балла.

Лучшим клубом России в прошедшем сезоне был признан санкт-петербургский «Зенит», который был определен на 22-е место рейтинга. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом «Зенит» опустился на одну строчку.

ЦСКА занял 27-е место, «Спартак» — 40-е, «Краснодар» — 55-е, «Ростов» — 57-е, «Локомотив» — 70-е, «Терек» — 87-е. За пределами первой сотни также расположились «Рубин» (106), «Уфа» (128), «Амкар» (134), «Урал» (153), «Крылья Советов» (155), «Анжи» (161), «Оренбург» (178), «Арсенал» (212), худшим клубом России стала «Томь», занявшая 276-е место.

При составлении рейтинга были учтены результаты команд за последние четыре года как в еврокубковых турнирах, так и в национальных чемпионатах и кубках.

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