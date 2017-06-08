«Зенит» стал лучшим российским клубом сезона по версии агентства Gracenote
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сразу семь российских команд вошли в топ-100 ежегодного рейтинга ведущих европейских футбольных клубов по версии авторитетного агентства Gracenote. Полный список, в который вошло 700 клубов Европы, приводится на официальном сайте организации.
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В первую пятерку рейтинга попали сразу три испанские команды. Возглавил рейтинг мадридский «Реал», на второй строчке оказалась «Барселона». Третье место заняла немецкая «Бавария», четвертое — «Атлетико», пятое — итальянский «Ювентус». На 700-м месте рейтинг замыкает клуб «Кайлунго» из
Лучшим клубом России в прошедшем сезоне был признан
ЦСКА занял 27-е место, «Спартак» — 40-е, «Краснодар» — 55-е, «Ростов» — 57-е, «Локомотив» — 70-е, «Терек» — 87-е. За пределами первой сотни также расположились «Рубин» (106), «Уфа» (128), «Амкар» (134), «Урал» (153), «Крылья Советов» (155), «Анжи» (161), «Оренбург» (178), «Арсенал» (212), худшим клубом России стала «Томь», занявшая 276-е место.
При составлении рейтинга были учтены результаты команд за последние четыре года как в еврокубковых турнирах, так и в национальных чемпионатах и кубках.
Агентство Gracenote специализируется на сборе и аналитической обработке метаданных в музыкальной, видео и спортивной индустриях.
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