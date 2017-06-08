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8 июня 2017, 1:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Вандерсон согласовал контракт с московским «Динамо»

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон прилетел в Москву и согласовал условия контракта с «Динамо», вернувшимся в Премьер-Лигу, утверждает «Голеада».

Бывший нападающий Краснодара Вандерсон прилетел в Москву и согласовал условия контракта с Динамо вернувшимся в <nobr>Премьер-Лигу</nobr> утверждает <span class=error>Голеада</span>. Увеличить
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Ранее 31-летний бразильский футболист отмечал, что готов остаться в России и может найти вариант продолжения карьеры в одном из московских клубов. По его словам, он не хотел уходить из «Краснодара», но клуб решил не продлевать его контракт.

Вандерсон перешёл в «Краснодар» в 2012 году и стал первым игроком, забившим за «быков» 50 голов. В минувшем сезоне РФПЛ он отметился 3 голами в 14 играх.

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