Вандерсон согласовал контракт с московским «Динамо»
Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон прилетел в Москву и согласовал условия контракта с «Динамо», вернувшимся в
Премьер-Лигу, утверждает «Голеада».
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Ранее 31-летний бразильский футболист отмечал, что готов остаться в России и может найти вариант продолжения карьеры в одном из московских клубов. По его словам, он не хотел уходить из «Краснодара», но клуб решил не продлевать его контракт.
Вандерсон перешёл в «Краснодар» в 2012 году и стал первым игроком, забившим за «быков» 50 голов. В минувшем сезоне РФПЛ он отметился 3 голами в 14 играх.
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