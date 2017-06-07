«Динамо»: пока без Ионова

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ПЕРЕМЕНЫ НА БАЗЕ

Перед тем, как динамовцы вышли на поле, состоялось собрание команды, на котором главный тренер Юрий Калитвинцев приветствовал футболистов и рассказал о планах подготовки. Кстати, пока нет информации о продлении контракта главного тренера. Его соглашение заключено по схеме «1+1», и, видимо, в скором времени стороны уладят этот вопрос. Правда, подробности Калитвинцев сообщать отказался. А вот игроки были улыбчивы и веселы. Видимо, соскучились по футболу и друг по другу.

Жизнь на базе бело-голубых сейчас бьет ключом. Зимой сюда переехал офис клуба, поэтому народа в Новогорске значительно прибавилось. А сейчас рабочие наводят лоск: моют окна, завозят строительные материалы. Вокруг — бурная деятельность.

Сегодня часть футболистов успела пройти медобследование: Нарубин, Сергей и Антон Тереховы, Морозов, Козлов, Кузьмин и Луценко. Они начали тренировку чуть позже остальных и по облегченному варианту: после разминки на ковриках поиграли в теннисбол и покинули поле раньше остальных.

Другая же часть команды после разогрева провела «двусторонку». Зеленые манишки надели Панченко, Погребняк, Зотов, Шунин и Сапета. В красных — бегали Катрич, Темников, Белоруков, Соснин и Ташаев.

При этом Антон Терехов, который залечивает травму еще с прошлого сезона, работал в тренажерном зале по индивидуальной программе. Кроме него отсутствовали еще трое. У Ионова закончилась аренда в ЦСКА, и он прибудет в расположение «Динамо» в четверг. Хольмен и Бечирай вызваны на отборочные матчи в сборные Швеции и Черногории. Первый присоединится к команде 10 июня, а второй — 21-го. Кроме того, на первые сборы с основой поедут Лещук и Калугин из «Динамо-2».

ПАНЧЕНКО К РОЛИ ЛИДЕРА ГОТОВ

После тренировки Панченко и Сапета вспоминали прошедший сезон в ФНЛ и делились ожиданиями от предстоящего выступления в премьер-лиге.

— Никакого особенного опыта от игр в ФНЛ я для себя не вынес. Просто каждый день приближал нас к премьер-лиге. Для меня это было самым важным, — говорит Сапета.

— Будете вспоминать сезон-2016/17 как страшный сон?

— Не сказал бы. Все, что ни делается, — к лучшему. Наверное, каждому из ребят нужно было это пройти. Были и хорошие моменты, и плохие. Могу отметить, что настроение у нас было замечательное, потому что почти всегда побеждали. Постараемся перенести традицию и в премьер-лигу.

— «Динамо» после возвращения готово к решению высоких задач?

— Мы намерены в каждой встрече играть на победу. Мы соскучились по премьер-лиге. Там соперники будут сильнее, матчи интереснее, поэтому ждем начала сезона с нетерпением.

Лучший бомбардир ФНЛ Панченко собирается и в РФПЛ взять на себя роль лидера команды.

— Я всегда готов к этому, но только сезон покажет, кто, как будет действовать, — сказал Панченко.

— Вы стали лучшим бомбардиром ФНЛ, забив 24 мяча. Способны повторить это достижение в РФПЛ?

— Я и в первой лиге не ставил какую-то планку. Постараюсь делать это как можно чаще и на более высоком уровне.

— Можете сравнить две лиги?

— В ФНЛ много борьбы и есть клубы, которые действуют от обороны. Их сложно взламывать. В премьер-лиге все действуют более раскрепощенно и другим дают играть, больше мысли.

— Готово ли «Динамо» в составе, который добыл путевку в РФПЛ, бороться за высокие места?

— Конечно. У нас сыгранный коллектив, все люди квалифицированные. В этом нет сомнений. Нужно на сборах набрать кондиции — и мы станем вполне конкурентоспособны в премьер-лиге.

В Москве бело-голубые пробудут до 10 июня, а затем отправятся на втягивающий сбор в Болгарию, направленный на восстановление и набор кондиций, — там команда отработает неделю.

Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

из Новогорска.