«Динамо»: пока без Ионова
В среду
бело-голубые начали подготовку к сезону-2017/18 на своей клубной базе.
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Видимо, что-то случилось...
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ПЕРЕМЕНЫ НА БАЗЕ
Перед тем, как динамовцы вышли на поле, состоялось собрание команды, на котором главный тренер Юрий Калитвинцев приветствовал футболистов и рассказал о планах подготовки. Кстати, пока нет информации о продлении контракта главного тренера. Его соглашение заключено по схеме «1+1», и, видимо, в скором времени стороны уладят этот вопрос. Правда, подробности Калитвинцев сообщать отказался. А вот игроки были улыбчивы и веселы. Видимо, соскучились по футболу и друг по другу.
Жизнь на базе
Сегодня часть футболистов успела пройти медобследование: Нарубин, Сергей и Антон Тереховы, Морозов, Козлов, Кузьмин и Луценко. Они начали тренировку чуть позже остальных и по облегченному варианту: после разминки на ковриках поиграли в теннисбол и покинули поле раньше остальных.
Другая же часть команды после разогрева провела «двусторонку». Зеленые манишки надели Панченко, Погребняк, Зотов, Шунин и Сапета. В красных — бегали Катрич, Темников, Белоруков, Соснин и Ташаев.
При этом Антон Терехов, который залечивает травму еще с прошлого сезона, работал в тренажерном зале по индивидуальной программе. Кроме него отсутствовали еще трое. У Ионова закончилась аренда в ЦСКА, и он прибудет в расположение «Динамо» в четверг. Хольмен и Бечирай вызваны на отборочные матчи в сборные Швеции и Черногории. Первый присоединится к команде 10 июня, а второй — 21-го. Кроме того, на первые сборы с основой поедут Лещук и Калугин из «Динамо-2».
ПАНЧЕНКО К РОЛИ ЛИДЕРА ГОТОВ
После тренировки Панченко и Сапета вспоминали прошедший сезон в ФНЛ и делились ожиданиями от предстоящего выступления в
— Никакого особенного опыта от игр в ФНЛ я для себя не вынес. Просто каждый день приближал нас к
— Будете вспоминать сезон-2016/17 как страшный сон?
— Не сказал бы. Все, что ни делается, — к лучшему. Наверное, каждому из ребят нужно было это пройти. Были и хорошие моменты, и плохие. Могу отметить, что настроение у нас было замечательное, потому что почти всегда побеждали. Постараемся перенести традицию и в
— «Динамо» после возвращения готово к решению высоких задач?
— Мы намерены в каждой встрече играть на победу. Мы соскучились по
Лучший бомбардир ФНЛ Панченко собирается и в РФПЛ взять на себя роль лидера команды.
— Я всегда готов к этому, но только сезон покажет, кто, как будет действовать, — сказал Панченко.
— Вы стали лучшим бомбардиром ФНЛ, забив 24 мяча. Способны повторить это достижение в РФПЛ?
— Я и в первой лиге не ставил
— Можете сравнить две лиги?
— В ФНЛ много борьбы и есть клубы, которые действуют от обороны. Их сложно взламывать. В
— Готово ли «Динамо» в составе, который добыл путевку в РФПЛ, бороться за высокие места?
— Конечно. У нас сыгранный коллектив, все люди квалифицированные. В этом нет сомнений. Нужно на сборах набрать кондиции — и мы станем вполне конкурентоспособны в
В Москве
Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ
из Новогорска.
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