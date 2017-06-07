Агент: Может ли Халк вернуться в «Зенит»? Без шансов!

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— Слышал ли я о том, что Халк рассматривает вариант с возвращением в «Зенит»? Нет, не думаю, что это так, — цитирует «Спорт День за Днем» Гонсалвеш. — Может ли Халк вернуться в «Зенит»? Без шансов!