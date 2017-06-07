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7 июня 2017, 22:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Агент: Может ли Халк вернуться в «Зенит»? Без шансов!

Агент экс-форварда «Зенита» Халка Карлуш Гонсалвеш оценил шансы на возвращение своего игрока в петербургский клуб. 30-летний футболист играл за «Зенит» с 2013 по 2016 год, провел 148 матчей, в которых забил 76 мячей и отдал 60 голевых передач. Сейчас Халк выступает в чемпионате Китая за «Шанхай Шанган».

Агент <nobr>экс-форварда</nobr> Зенита <span class=error>Халка</span> <span class=error>Карлуш</span> Гонсалвеш оценил шансы на возвращение своего игрока в петербургский клуб. Увеличить
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— Слышал ли я о том, что Халк рассматривает вариант с возвращением в «Зенит»? Нет, не думаю, что это так, — цитирует «Спорт День за Днем» Гонсалвеш. — Может ли Халк вернуться в «Зенит»? Без шансов!

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