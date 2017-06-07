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7 июня 2017, 21:33 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Кадыров объяснил переименование «Терека» в «Ахмат»

Почетный президент грозненского «Терека» и глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram объяснил переименование клуба в ФК «Ахмат».

Почетный президент грозненского Терека и глава Чечни <span class=error>Рамзан</span> <span class=error>Кадыров</span> в своем Telegram объяснил переименование клуба в ФК <span class=error>Ахмат</span>. Он сообщил что один <span class=error>бренд</span> раскручивать легче эффективнее и дешевле чем два. В Грозном уже существует бойцовский клуб с названием <span class=error>Ахмат</span>. Увеличить
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«Всем известно, что у нас есть бойцовский клуб “Ахмат”, который стремительно развивается и становится узнаваемым и уважаемым не только в России, но и за рубежом. Болельщики сами обратились к руководству клуба с просьбой переименовать “Терек” в “Ахмат”. Получается, что и футбольный, и бойцовский клубы у нас будут иметь одно название», — заявил Кадыров.

Глава Чечни объяснил переименование маркетинговыми причинами. «Это правильно не только с точки зрения национальной идентичности, но и с позиции спортивного единства в республике. Да и раскручивать один бренд гораздо легче, эффективнее и менее затратно, чем несколько разных», — сказал Кадыров, а также добавил, что слово «Терек» — не из чеченского языка.

6 июня стало известно, что руководящий совет «Терека» одобрил идею переименования клуба в «Ахмат», процедура будет завершена до начала нового сезона Российской футбольной премьер-лиги.

В тот же день президент грозненского клуба Магомед Даудов опубликовал в соцсетях эмблему новой команды.

Клуб из Грозного был переименован в «Терек» в 1958 году. До этого он носил названия «Динамо» (1946−1948) и «Нефтяник» (1948−1958). По итогам сезона-2016/17 чеченский клуб занял пятое место в РФПЛ.

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