Кадыров объяснил переименование «Терека» в «Ахмат»

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«Всем известно, что у нас есть бойцовский клуб “Ахмат”, который стремительно развивается и становится узнаваемым и уважаемым не только в России, но и за рубежом. Болельщики сами обратились к руководству клуба с просьбой переименовать “Терек” в “Ахмат”. Получается, что и футбольный, и бойцовский клубы у нас будут иметь одно название», — заявил Кадыров.

Глава Чечни объяснил переименование маркетинговыми причинами. «Это правильно не только с точки зрения национальной идентичности, но и с позиции спортивного единства в республике. Да и раскручивать один бренд гораздо легче, эффективнее и менее затратно, чем несколько разных», — сказал Кадыров, а также добавил, что слово «Терек» — не из чеченского языка.

6 июня стало известно, что руководящий совет «Терека» одобрил идею переименования клуба в «Ахмат», процедура будет завершена до начала нового сезона Российской футбольной премьер-лиги.

В тот же день президент грозненского клуба Магомед Даудов опубликовал в соцсетях эмблему новой команды.

Клуб из Грозного был переименован в «Терек» в 1958 году. До этого он носил названия «Динамо» (1946−1948) и «Нефтяник» (1948−1958). По итогам сезона-2016/17 чеченский клуб занял пятое место в РФПЛ.