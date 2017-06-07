ФК «Химик» из Новомосковска стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

«Химик», в последние годы выступавший на любительском уровне, со следующего сезона будет выступать во втором дивизионе чемпионата России по футболу.

«Мы приняли решение о ликвидации “Арсенала-2”. На его содержание в течение сезона расходовалось порядка 50−55 миллионов рублей, а результат нас не мог удовлетворить. Команда два сезона подряд занимала последние места во втором дивизионе. На наш взгляд, эти средства правильно было бы перераспределить на иные, более важные статьи», — сказал президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

«Основной задачей сотрудничества между “Арсеналом” и “Химиком” является популяризация футбола в тульском регионе и курс на доморощенных игроков. С нашей стороны мы гарантируем новомосковцам финансовую поддержку и помощь в поиске квалифицированных кадров, которые в перспективе смогут усилить нашу главную команду», — добавил Аджоев.