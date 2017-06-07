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7 июня 2017, 20:25 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Химик» из Новомосковска стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Фарм-клубом тульского «Арсенала» стал «Химик» из Новомосковска, а «Арсенал-2» будет ликвидирован, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Химик», в последние годы выступавший на любительском уровне, со следующего сезона будет выступать во втором дивизионе чемпионата России по футболу.

«Мы приняли решение о ликвидации “Арсенала-2”. На его содержание в течение сезона расходовалось порядка 50−55 миллионов рублей, а результат нас не мог удовлетворить. Команда два сезона подряд занимала последние места во втором дивизионе. На наш взгляд, эти средства правильно было бы перераспределить на иные, более важные статьи», — сказал президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

«Основной задачей сотрудничества между “Арсеналом” и “Химиком” является популяризация футбола в тульском регионе и курс на доморощенных игроков. С нашей стороны мы гарантируем новомосковцам финансовую поддержку и помощь в поиске квалифицированных кадров, которые в перспективе смогут усилить нашу главную команду», — добавил Аджоев.

«Арсенал» в мае добился права остаться в Российской футбольной премьер-лиге по итогам стыковых матчей с занявшим третье место в Футбольной национальной лиге красноярским «Енисеем».

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