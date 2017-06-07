Президент «Рубина»: С Бердыевым предварительно были проведены переговоры

1 июня 64-летний специалист покинул «Ростов».

«Скажу так: предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением.

Была просьба Курбана Бекиевича о Сайманове Рустеме Фидаилевиче как о спортивном директоре. Я не против. Рустем в этом смысле спортивный директор от бога. Об этом человеке я много слышал от футбольных специалистов, я с ним познакомился, когда он работал в «Рубине», и мы недавно снова встретились. Я сказал о своих планах. А он мне: «Радик, зачем тебе это нужно, можно я в стороне останусь, ты же знаешь моё прошлое». Он меня задел этим. Я ему ответил: «Рустем, у тебя есть супруга, дети и внуки. И моя просьба заключается в том, чтобы ты дал им возможность гордиться тобой. Воспользуйся этим шансом. Начни с нового листа. И я хочу, чтобы вы с Бекиевичем чемпионами стали. Чтобы твои дочки и внучки, и особенно твоя супруга, гордились тобой как победителем. Что может быть лучше?